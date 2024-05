dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Assan Ouedraogo

Assan Ouedraogo coraz bliżej Bayernu Monachium

Assan Ouedraogo w Niemczech jest uważany za jeden z największych talentów ostatnich lat. 18-letni środkowy pomocnik to obiekt zainteresowania wielu europejskich klubów, co nie powinno nikogo dziwić. Jeden z zespołów jest jednak na pole position w walce o sprowadzenie młodzieżowego reprezentanta Niemiec. Na wyraźnym prowadzeniu w wyścigu o podpis zawodnika Schalke 04 Gelsenkirchen jest bowiem Bayern Monachium.

Takie informacje zgodnie przekazali Fabrizio Romano oraz Patrick Strasser, którzy słyną ze znakomitej znajomości realiów rynku transferowego. Wiele więc wskazuje na to, że zdolny osiemnastolatek swoją karierę będzie kontynuował w stolicy Bawarii. 33-krotny mistrz Bundesligi zdaje sobie sprawę, że perspektywiczny pomocnik obecnie nie ma szans na regularne występy, dlatego od razu wypożyczyłby go do dotychczasowej ekipy.

Przypomnijmy, że nowym trenerem Bayernu Monachium najprawdopodobniej zostanie Vincent Kompany, który na tym stanowisku zastąpi Thomasa Tuchela. Assan Ouedraogo w pierwszym zespole Schalke 04 Gelsenkirchen rozegrał łącznie 17 meczów, strzelił 3 gole i zaliczył 2 asysty. Królewsko-Niebieskim nie udało się jednak wrócić do elity i Czeladnicy w kolejnej kampanii nadal będą występować w 2. Bundeslidze.