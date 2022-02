Ronaldo wskazuje, kto jego zdaniem jest najlepszym piłkarzem na świecie

Pressfocus Na zdjęciu: Ronaldo Nazario

Ostatni rok niemal w pełni należał do Roberta Lewandowskiego. Niemal, gdyż do pełni szczęścia Polakowi zabrakło triumfu w plebiscycie Złotej Piłki od France Football, która przypadła Leo Messiemu. Lewandowskiemu przyznano jednak nagrodę najlepszego zawodnika roku FIFA, co wygenerowało debatę na temat tego, kto faktycznie był w roku 2021 najlepszy. Głos w tej sprawie zabrał Brazylijczyk Ronaldo, który zaszokował swoimi słowami.

W świecie piłki nożnej trwa debata, kto aktualnie jest najlepszym piłkarzem

Tę kwestię poruszył także Ronaldo Nazario

Według Brazylijczyka numerem jeden jest obecnie Karim Benezema

Brazylijczyk wyżej ceni Benzemę od Lewandowskiego

Ronaldo był gościem Christiana Vieriego w jego programie BOBO TV na platformie Twitch. Obaj panowie rozmawiali na temat wyników plebiscytu Złotej Piłki, a także porównaniach Erlinga Haalanda do Roberta Lewandowskiego. Brazylijczyk zaskoczył jednak prowadzącego wyznaniem na temat jego klasyfikacji najlepszych piłkarzy zeszłego sezonu.

– Benzema jest obecnie dla mnie najlepszy. Ale Lewandowski znajduje się tuż za nim. Kolejny jest Haaland. On będzie kiedyś bardzo dobry, może nawet najlepszy na świecie, ale nie ma takich umiejętności technicznych jak Ci pozostali dwaj – stwierdził Ronaldo.

Panowie rozmawiali także o przyszlości Kyliana Mbappe, który łączony jest z przenosinami do Realu Madryt. Według nieoficjalnych źródeł, Francuz miałby zarabiać w Madrycie aż 50 milionów euro rocznie.

– Jestem pod wrażeniem Kyliana Mbappe. On jest na dobrej drodze, aby być najlepszym na świecie. Ma niesamowitą szybkość i zachowuje chłodną głowę pod bramką rywala. To uczyni go numerem jeden – przewiduje były napastnik.

