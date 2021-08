Robert Lewandowski w starciu z Herthą Berlin (5:0) ustrzelił hat-tricka oraz wyrównał kolejny rekord Gerda Muellera. Tym razem Polak trafiał do siatki w 16. spotkaniu z rzędu, co pozwoliło na zbliżenie się do legendarnego bombardiera z Monachium. Dodatkowo przekroczył też barierę 300. goli strzelonych dla Bawarczyków.

Bayern Monachium wygrał spotkanie z Herthą Berlin w ramach 3. kolejki Bundesligi

Po raz kolejny o swoim kunszcie przypomniał Robert Lewandowski, który w tym meczu zdobył trzy gole

Tym samym Polak wyrównał jeden z rekordów Gerda Muellera oraz przekroczył barierę 300. goli dla Bawarczyków

Robert Lewandowski ikoną Bayernu Monachium

Kilka chwil przed startem meczu, Robert Lewandowski otrzymał prestiżową nagrodę Kickera dla najlepszego piłkarza w Niemczech. Super strzelec Bayernu Monachium otrzymał ten tytuł już drugi raz z rzędu.

Na tym się jednak nie skończyło. Bawarczycy zdominowali Herthę Berlin, odnosząc założone zwycięstwo (5:0). Trzy z pięciu goli zdobył właśnie Lewy. Reprezentant Polski wyrównał też przy okazji kolejny rekord Gerda Muellera. Tym razem 32-latek trafił do siatki w 16. spotkaniu z rzędu. W przypadku, w którym powtórzy to po eliminacjach do mundialu w Katarze, znów może ustawić poprzeczkę jeszcze wyżej.

W dodatku Lewandowski dokonał innej wielkiej rzeczy. W sobotę strzelił również 301. bramkę w barwach mistrzów Niemiec. Na horyzoncie jest jeszcze jedno osiągnięcie, które znajduje się w zasięgu polskiego napastnika.

Gerd Mueller zakończył przygodę w Bawarii z 523. trafieniami na koncie. Jeżeli Lewy do końca kariery będzie prezentował tak wysoki poziom oraz nadal będzie grał w Bayernie, istnieje spora szansa, że parę chwil przed emeryturą, zapewni sobie miano klubowej legendy i najlepszego strzelca wszech czasów.

Przeczytaj również: Bayern nie rezygnuje z walki o zawodnika RB Lipsk