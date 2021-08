Bayern Monachium od dłuższego czasu monitoruje sytuację Marcela Sabitzera w RB Lipsk. Piłkarz jest ważnym elementem Byków, ale jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu. Bawarczycy próbują jednak sprowadzić Austriaka już teraz i złożyli właśnie oficjalną ofertę w tej sprawie.

Bayern planuje wzmocnić kadrę tuż przed zamknięciem okienka transferowego

Od dłuższego czasu na radarze Bawarczyków jest Marcel Sabitzer

Julian Nagelsmann pracował już z 27-latkiem podczas pobytu w Lipsku

Marcel Sabitzer na radarze Bawarczyków

Temat związany ze zmianą klubu przez Marcela Sabitzera nie jest żadną nowością. W Niemczech o zainteresowaniu Bayernu Monachium mówi się już od dawna.

Piłkarz od sześciu lat jest częścią RB Lipsk. Na przestrzeni ostatnich sezonów stał się kluczową postacią drużyny, ale poinformował już klubowe władze, że nie zamierza przedłużać wygasającej w czerwcu umowy.

Zatem jest to ostatnia szansa dla Byków, aby uzyskać pieniądze przy odejściu 27-latka. Negocjacje pomiędzy obiema drużynami nie należą do najłatwiejszych. Jesse Marsch chciałby współpracować z Sabtizerem, ale tego samego oczekuje też Julian Nagelsmann. To właśnie on przez dwie ostatnie kampanie Bundesligi był uzależniony od usług pomocnika podczas wspólnej pracy w Lipsku.

Bayern złożył oficjalną ofertę

Christian Falk przekazał, że Bayern złożył oficjalną ofertę za Sabitzera. Byki są skłonne sprzedać swojego gracza, lecz nie za mniej niż 18 mln euro.

True✅ Bayern made now a offer to @RBLeipzig for Marcel Sabitzer @BILD_Sport — Christian Falk (@cfbayern) August 28, 2021

Co ciekawe, Marcel Sabitzer nie znajdzie się w kadrze meczowej na niedzielne spotkanie przeciwko Wolfsburgu. W niemieckich mediach pojawiły się również wieści, z których wynika, że rozmowy między klubami potwierdził sam dyrektor sportowy Bayernu, Hasan Salihamidzić.

Przeczytaj również: Temat Lewandowskiego zamknięty. “Bild” wyjaśnia