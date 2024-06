Hiszpański gigant walczy o Floriana Wirtza

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz nadal w orbicie zainteresowań Realu Madryt

Florian Wirtz pozostanie w Bayerze Leverkusen w nadchodzącym sezonie 2024/25, co potwierdził ojciec i jednocześnie agent zawodnika – Hans-Joachim Wirtz. 21-latek doskonale spisywał się w ostatniej kampanii. Wielki talent niemieckiego futbolu w 49 meczach we wszystkich rozgrywkach zdołał zdobyć 18 bramek i zaliczyć aż 20 asyst.

Chociaż Bayern Monachium wydaje się na razie najbardziej logicznym wyborem dla Wirtza, to Real Madryt przygotowuje plan, żeby latem 2025 roku ściągnąć ofensywnego pomocnika. Królewscy zachęceni sukcesami rodaków Wirtza, takich jak Toni Kroos i Antonio Rudiger na Santiago Bernabeu, planują teraz przekonać młodego zawodnika do transferu. Mistrz Niemiec z Aptekarzami wyceniany jest na 150 milionów euro.

Real działa w granicach swoich możliwości, szanując decyzję zawodnika o pozostaniu w zespole Xabiego Alonso. Teraz to do młodego reprezentanta Niemiec należy decyzja, czy dołączyć do ich szeregów w 2025 roku. Wirtz z reprezentacją Niemiec awansował do 1/8 finału mistrzostw Europy 2024. Na inaugurację turnieju zdobył bramkę przeciwko Szkocji.

Warto również zauważyć, że FC Barcelona, która oczekuje stabilizacji finansowej do 2025 roku, także może odegrać rolę w walce o Wirtza. Klub może wykorzystać czynniki takie jak nowy trener Hansi Flick oraz Marc-Andre ter Stegen i Ilkay Gundogan, aby przekonać pomocnika do przeprowadzki na Camp Nou.