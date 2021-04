RB Lipsk z nowym trenerem na pokładzie

Przedstawiciele RB Lipsk znaleźli następce Juliana Negelsmanna i w czwartek podpisali kontrakt z Jesse Marschem. Amerykanin, który płynnie mówi w języku niemieckim wraz z końcem sezonu przejmie obowiązki trenera pierwszego zespołu Byków.

Wszystko zostaje w rodzinie

Jesse Marsch przeniósł się do RB Lipsk jako asystent trenera Ralfa Rangnicka jeszcze trzy lata temu. Natomiast już po 12 miesiącach pracy w Niemczech został menadżerem Red Bull Salzburg. Obecny szkoleniowiec Byków, Julian Negelsmann przejmie stery w Bayernie Monachium zaraz po zakończeniu sezonu. Klubowe władze musiały, więc szukać dodatkowych opcji. W konsekwencji postawiono na sprawdzone rozwiązanie i w czerwcu do Lipska przyleci Amerykanin, który jest już bardzo dobrze znany w szeregach Red Bull.

+++ Trainerfrage geklärt +++



Jesse #Marsch wird zur Saison 2021/22 neuer Cheftrainer von RB Leipzig 🤝



Damit übernimmt er zum 01. Juli die Position von Julian #Nagelsmann, der zur neuen Spielzeit zum @FCBayern wechselt.



Alle Infos 👉 https://t.co/w83w7FpNWW pic.twitter.com/n2A1HzKi91 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) April 29, 2021

Trener z bogatym doświadczeniem

Władze RB Lipsk podpisały umowę z Marchem do 2023 roku. Amerykanin rozpoczął karierę trenerską jedenaście lat temu. Wówczas był asystentem szkoleniowca reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Na swoim koncie ma również krótkie epizody w MLS, gdzie trenował drużyny z Montrealu oraz Princeton. Z kolei 2015 roku wylądował w ekipie z Nowego Jorku, której właścicielami jest grupa Red Bull. Co ciekawe pomimo dobrych wyników w Konferencji Wschodniej, ani razu nie sięgnął po mistrzostwo.

Przedstawiciele Byków postanowiły dać mu kolejną szansę. Jesse March opuścił Amerykę i wylądował w Austrii. Pod jego wodzą strzelał jeszcze bramki Erling Haaland zanim odszedł do Borussii Dortmund. Z kolei 47-latek dobrze wspomina sezon 2019/20, w którym udało mu się poprowadzić zespół do wygrania podwójnej korony. Ten wyczyn jest do powtórzenia również teraz, ponieważ RB Salzburg dotarł do finału Pucharu Austrii, a w ligowej tabeli jest liderem i nad drugą lokatą ma spory zapas punktowy.

Witamy na pokładzie

– Jesse wykonał świetną robotę we wszystkich swoich poprzednich stanowiskach i rozwijał się krok po kroku. To oczywiście ogromna zaleta, że ​​już kiedyś pracował w RB Lipsk Dobrze zna klub, miasto, a przede wszystkim naszą filozofię. Poza umiejętnościami trenerskimi, Jesse charakteryzuje się pozytywnym i ambitnym podejściem, dzięki któremu może inspirować ludzi w klubie i wokół niego. Jest naszym wymarzonym kandydatem na nowego głównego trenera – oznajmił prezes RB Lipsk, Oliver Mintzlaff.