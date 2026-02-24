Polanski na wylocie! Klub z Bundesligi szuka trenera

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Eugen Polanski

Borussia M’Gladbach w kryzysie. Polanski zagrożony zwolnieniem

Borussia Moenchengladbach obecnego sezonu na pewno nie zaliczy do udanych. W połowie września, czyli prawie na samym początku kampanii doszło do zmiany trenera. Tymczasowo zatrudniony został były reprezentant Polski – Eugen Polanski. Opiekę nad pierwszą drużyną miał pełnić do czasu, aż zarząd znajdzie nowego szkoleniowca. Natomiast wyniki były tak dobre, że 39-latek został na stałe.

Po serii kilku dobrych występów, czterech zwycięstwach z rzędu i pięciu spotkaniach bez porażki Borussia Moenchengladbach ponownie zaczęła zawodzić. Obecnie kontynuują passę siedmiu meczów z rzędu w Bundeslidze bez kompletu punktów.

Z doniesień portalu Rheinische Post wynika, że winą za słabe wyniki zarząd obarczył Polanskiego. 19-krotny reprezentant Polski znalazł się w trudnym położeniu. W Niemczech są przekonani, że niebawem zostanie zwolniony, ponieważ Źrebaki rozpoczęły proces poszukiwań nowego trenera. Kluczowe może okazać się następne ligowe starcie z Unionem Berlin.

Polanski prowadził Borussię w 22 meczach, a jego bilans to 6 zwycięstw, 6 remisów i 10 porażek. Średnio pod jego wodzą zespół zdobywa 1,09 punktu na mecz. Na ten moment zespół z Borussia-Park zajmuje dopiero 14. miejsce w tabeli z przewagą 2 punktów nad strefą spadkową. Oprócz wspomnianej rywalizacji z Unionem w późniejszych tygodniach czeka ich m.in. mecz z Bayernem Monachium.