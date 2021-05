Borussia Dortmund poinformowała za pośrednictwem oficjalnej strony o ciekawym planie, który mógłby zostać zrealizowany latem 2022 roku. Klubowe władze rozważają zorganizowanie specjalnego meczu, gdzie na przeciw siebie stanęłaby obecna drużyna BVB i ta z pamiętnego sezonu 2011/12, kiedy zdobyła mistrzostwo Niemiec.

Borussia Dortmund rozważa zorganizowanie specjalnego spotkania, w którym uhonorowałaby klubowe legendy przy pełnych trybunach

Wówczas byłaby szansa znów zobaczyć w jednym zespole Łukasza Piszczka oraz Jakuba Błaszczykowskiego

Piszczek zakończył wieloletnią przygodę w Dortmundzie

Łukasz Piszczek przygodę z Bundesligą rozpoczął od dołączenia do Herthy Berlin w 2004 roku. Stołeczna ekipa wykupiła wielokrotnego reprezentanta Polski z Zagłębia Lubin. Co ciekawe przez kolejne trzy lata zawodnik nabywał doświadczenia w zespole Miedziowych. Dopiero od sezonu 2007/08 przybył do Niemiec, gdzie z meczu na mecz wyglądał coraz lepiej. Dobra postawa Piszczka na niemieckich boiskach została zauważona przez Borussię Dortmund i właśnie tutaj zaczęła się pisać jego wielka historia.

Od najmłodszych lat, marzeniem Łukasza była gra w topowym klubie. Kiedy tylko BVB wykazało swoje zainteresowanie, agenci Polaka zaryzykowali, co okazało się idealnym ruchem. Wówczas 24-letni Piszczek nie zwlekał z decyzją i dołączył do niemieckiego giganta.

Łukasz Piszczek zdobył z Borussią Dortmund dwa mistrzostwa Niemiec, a także trzy krajowe puchary. Na zakończanie owocnej przygody z BVB, ponownie podniósł Puchar Niemiec, a zaraz potem okrył się łzami.

🐐 @piszczek_lp26 steht nicht gern im Mittelpunkt, doch bei #BVBB04 ging es nicht anders: #Piszczek beendet seine Profi-Karriere und wurde nach elf Jahren in Schwarzgelb verabschiedet.



📖 https://t.co/kU55vrSsBt | #DankePiszczu — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 23, 2021

Intrygujący plan władz BVB

– Mamy pomysł, że pierwsza drużyna może zagrać przeciwko podwójnie zwycięskiej drużynie z 2012 roku i mamy nadzieję, że stanie się to latem 2022 roku. Mam nadzieję, że uda się to urzeczywistnić. Chcielibyśmy pożegnać się z tymi wszystkimi graczami przed naszymi fanami i wiem, rozmawiając z wieloma chłopakami, że byliby naprawdę szczęśliwi z takiej gry – zdradził Hans-Joachim Watzke

Jeżeli taki scenariusz stałby się faktem, mielibyśmy okazję znów zobaczyć Łukasza Piszczka oraz Jakuba Błaszczykowskiego w koszulce BVB. Trzeba przyznać, że nie ma większych szans, żeby w tym spotkaniu zagrał również Robert Lewandowski. Najlepszy strzelec minionego sezonu zapewne chętnie wziąłby udział w pożegnaniu swoich kolegów, ale mało prawdopodobne jest, że Bayern Monachium zgodziłby się na taki krok.

