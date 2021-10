Pięć problemów Bayernu. Niemcy punktują Bawarczyków

W ostatni weekend Bayern Monachium doznał pierwszej porażki pod wodzą nowego trenera Juliana Nagelsmanna. Zwycięską serię bawarskiego giganta przerwał Eintracht Frankfurt, który na Allianz Arena niespodziewanie wygrał 2:1. W efekcie mistrzowie Niemiec zostali dogonieni przed resztę stawki.

Bayern Monachium doznał w niedzielę pierwszej porażki w sezonie 2021/22

Niemiecki Bild wymienił pięć problemów Bayernu, które mogą sprawić, że będzie miał problem ze zdobyciem kolejnego mistrzowskiego klubu

Jednym z problemów jest uzależnienie Bayernu od bramek zdobywanych przez Roberta Lewandowskiego

Lewandowski, brak rotacji, wąska kadra

Po siedmiu rozegranych kolejkach Bayern niezmiennie prowadzi w ligowej tabeli, ale ma na koncie tyle samo punktów co Bayer Leverkusen. Minimalną stratę do Bawarczyków mają także Borussia Dortmund i SC Freiburg. Czy będzie to sezon, w którym Bayern może mieć kłopoty ze zdobyciem kolejnego mistrzowskiego tytułu? Według Bilda tak, jeżeli nie poradzi sobie z pięcioma problemami, które wyszły na jaw.

W pierwszej kolejności niemiecki dziennik zwraca uwagę na uzależnienie Bayernu od Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski pierwszy raz od prawie 22 miesięcy nie zdobył bramki w dwóch ligowych spotkaniach z rzędu. Lewandowski nie wpisał się na listę strzelców od 209 minut, a w składzie Bayernu brakuje zawodnika, który w takich momentach mógłby przejąć na swoje barki ciężar zdobywania goli.

Bild zwraca uwagę również na niewielką liczbę zmian dokonywanych w składzie przez Juliana Nagelsmanna, efektem czego jest zmęczenie podstawowych zawodników, które było widoczne w meczu z Eintrachtem. Usprawiedliwieniem dla nowego szkoleniowca jest z pewnością fakt, że bardzo rzadko podczas treningów dysponuje wszystkimi zawodnikami, a ze względu na napięty terminarz ma bardzo mało czasu na taktykę i wprowadzanie w życie nowych pomysłów.

Na personalne decyzje szkoleniowca wpływ niewątpliwie ma również wąska kadra i ograniczone pole manewru. Rezerwowi, do grona których można zaliczyć Mickaela Cuisance’a, Marca Rocę, Chrisa Richardsa czy Bouna Sarra prezentują znacznie niższą jakość niż zawodnicy z podstawowej jedenastki. Sytuacji kadrowej drużyny nie pomagają również kontuzje Corentina Tolisso czy Kingsleya Comana.

Niemcy zwracają również uwagę na utrudnioną komunikację Nagelsmanna z zawodnikami w trakcie meczów, na co częściowo wpływ ma powrót kibiców na trybuny. To jednak nie wszystko. Bayern w ostatnim czasie miał również problem z kontratakami wyprowadzanymi przez rywali, co niewątpliwie jest związany ze zbyt wysokim ustawieniem Joshuy Kimmicha i Leona Goretzki.

Kolejne ligowe spotkanie Bayern czeka już 17 października. Zmierzy się wówczas w meczu na szczycie z Bayerem Leverkusen.

