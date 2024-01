Nowe wieści w sprawie kontuzji de Ligta

Matthijs de Ligt może odetchnąć z ulgą. Początkowo spekulowano, że defensor Bayernu Monachium może wypaść na kilka tygodni. Tymczasem okazuje się, że już w piątek wróci do treningów zresztą zespołu.

IMAGO / Markus Fisher Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

24-latek nabawił się w tym tygodniu urazu

Spekulowano, że czeka go dłuższa rehabilitacja

Thomas Tuchel przekazał, że zawodnik będzie zdolny do gry w niedzielę

De Ligt wraca szybciej niż zakładano

Jeszcze w środę niemieckie media donosiły o ryzyku dłuższego odpoczynku Matthijsa de Ligta. Menedżer Thomas Tuchel przekazał jednak w czasie czwartkowego spotkania z mediami, że szczegółowe badania medyczne nie wykryły u defensora poważnego urazu.

– Na szczęście mamy w sprawie Matthijsa do przekazania dobre wieści. Uraz nie jest poważny i w piątek wróci już do normalnych treningów. Powinien być do naszej dyspozycji w niedzielę – powiedział Thomas Tuchel.

Bawarczycy, którzy są wiceliderami Bundesligi, zmierzą się 21 stycznia na własnym boisku z Werderem Brema.

De Ligt wystąpił w tym sezonie w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jedną bramkę w lidze.

