Kontrakt Thomasa Muellera z Bayernem Monachium wygasa 30 czerwca 2024 roku

Klub ostatecznie postanowił zaoferować weteranowi nowy kontrakt

Jak donoszą niemiecki media, mistrzowie Bundesligi chcą przekazać dobre wieści fanom jeszcze przed końcem grudnia

Mueller na dłużej w stolicy Bawarii

Odkąd w wieku 11 lat Thomas Mueller dołączył do szkółki Bayernu Monachium, nigdy nie przywdziewał barw innej drużyny klubowej. Dziś jest niekwestionowaną legendą Bawarczyków, z którymi sięgnął po multum trofeów, w tym dwanaście mistrzostw kraju i dwie Ligi Mistrzów. Obecna umowa wiąże piłkarza z Die Roten tylko do 30 czerwca, a zatem do końca sezonu. Ten nie jest, z kolei, udany dla 34-latka. Mueller stracił miejsce w wyjściowym składzie. Od startu rozgrywek zagościł w pierwszej jedenastce tylko sześć razy, a dwa z tych meczów zdołał dokończyć. Niemieckie media szeroko rozpisywały się o sytuacji gracza po niedawnej kompromitacji z Eintrachtem Frankfurt (1:5). Thomas Tuchel wprowadził podopiecznego na boisko na ostatnie 25 minut, gdy wynik był już ustalony. Część dziennikarzy uznała to za policzek w stronę weterana.

Wydaje się jednak, że relacje między nim, a klubem są co najmniej poprawne. Bo choć Bayern długo bił się z myślami, czy proponować wychowankowi przedłużenie umowy, ostatecznie się na to zdecydował. Mało tego, rekordowi mistrzowie Niemiec chcą doprowadzić negocjacje do finiszu jeszcze przed końcem tego roku kalendarzowego. Muszą się zatem spieszyć, bo zostało im niewiele ponad dwa tygodnie. Trudno jednak wyobrazić sobie, by piłkarz odrzucił propozycję przedłużenia współpracy.

Mueller wystąpił w tym sezonie w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i pięć asyst.

