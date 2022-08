fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po powrocie z tournee po Stanach Zjednoczonych z FC Barceloną wykorzystał trzy dni wolnego, aby wrócić do Monachium, przekazały WP SportoweFakty. Reprezentant Polski w trakcie pobytu w Niemczech ma spotkać się z trenerem Julianem Nagelsmannem oraz dyrektorem sportowym Bawarczyków – Hasanem Salihamidziciem.

Tego lata zakończyła się saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego

Reprezentant Polski zdecydował się na kontynuowanie kariery w FC Barcelonie

WP SportoweFakty podały, że 33-latek wrócił do Monachium, aby pożegnać się z piłkarzami i pracownikami Bayernu

Lewandowski definitywnie kończy rozdział związany z Bayernem

Robert Lewandowski w trakcie trwającego okna transferowego zamienił Bayerm Monachium na FC Barcelonę. Z aktualnym wicemistrzem La Liga polski napastnik związał się umową na cztery sezony. Tym samym zakończyła się saga transferowa z udziałem polskiego piłkarza.

WP SportoweFakty podają z kolei, że Lewandowski przyjechał do Monachium, aby pożegnać się z przedstawicielami Bayernu, w tym także z piłkarzami. Reprezentant Polski ma spotkać się również z ważnymi postaciami w klubie takimi jak trener Julian Nagelsmann oraz dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić.

Wcześniej w mediach nie brakowało doniesień związanych z tym, że Lewandowski w złej atmosferze rozstał się z mistrzem Bundesligi. Doświadczony napastnik w jednym ze swoich ostatnich wywiadów dla ESPN przekonywał z kolei, że wiele z tego typu przekazów było niezgodnych z prawdą, delikatnie rzecz ujmując. Polak jednocześnie dał do zrozumienia, że Bayern próbował znaleźć argumenty, aby sprzedać go do innego klubu.

33-latek trafił do Barcy za 45 milionów euro. Niemniej wraz z bonusami suma transakcji może wynieść 50 milionów euro. 132-krotny reprezentant Polski niewykluczone, że debiut w La Liga zaliczy w drugi weekend sierpnia w starciu przeciwko Rayo Vallecano.

