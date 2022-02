Lewandowski: Mbappe i Haaland nie będą lepsi od Messiego i Ronaldo

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski udzielił wywiadu “France Football”, w którym stwierdził, że Mbappe i Haaland nie zdominują futbolu w takim stopniu, jak w ostatnim czasie zrobili to Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Portugalczyk z Argentyńczykiem od dwunastu lat dominują w światowym futbolu na zmianę dzieląc się triumfem w plebiscycie “Złotej Piłki”.

Zdaniem Lewandowskiego trudno będzie powtórzyć sukces Ronaldo i Messiego

Polak uważa, że Mbappe i Haaland nie osiągną tego poziomu

Francuz i Norweg w przyszłym sezonie mogą biegać po hiszpańskich boiskach

Gdzie zagra Mbappe i Haaland w przyszłym sezonie?

Wielu uważa, że następne lata będą należeć do 23-letniego Kyliana Mbappe i 21-letniego Erlinga Haalanda. Nie do końca zgadza się z tym napastnik reprezentacji Polski. Polak twierdzi, że ten sukces będzie bardzo trudno powtórzyć.

– Mają niesamowite umiejętności, ale nikt nie może być pewny, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat nie pojawi się inny super talent. W tym momencie nie wyobrażam sobie, aby ta dwójka była w stanie tak zdominować światowy futbol, jak przez ostatnie 12 lat zrobili to Messi i Ronaldo. Oni tworzyli historię. Wygrali praktycznie wszystko, co można było wygrać. Jednak moim zdaniem w kolejnych latach będzie co najmniej kilku zawodników rywalizujących o miano tego najlepszego – powiedział Robert Lewandowski.

Kylian Mbappe w obecnym sezonie w barwach PSG zdobył 21 goli w 31 spotkaniach i jest niekwestionowanym liderem drużyny z Paryża. Jednak jego kontrakt wygasa wraz z końcem trwającej kampanii i wiele mówi się o jego potencjalnych przenosinach do Realu Madryt.

Z kolei Erling Haaland jest nie do zatrzymania na boiskach Bundesligi. W 20 spotkaniach zgromadził na swoim koncie już 23 trafienia. Norweski napastnik regularnie trafia do siatki rywala odkąd przybył do BVB zdobywając 80 goli w 79 meczach. W jego przypadku również spekuluje się w kontekście transferu do Hiszpanii, jednak w tym przypadku mówi się o Barcelonie.

