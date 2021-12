fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w powszechnej opinii po ceremonii wręczenia Złotej Piłki za 2021 roku został uznany za wielkiego przegranego. Nie brakuje jednak głosów, aby Polakowi została przyznana prestiżowa nagroda za 2020 roku. W rozmowie z Bildem swoje zdanie na ten temat wyraził szef France Football.

Robert Lewandowski postrzegany jako jeden z głównych faworytów do wygrania Złotej Piłki ostatecznie zajął drugie miejsce w plebiscycie

Niewykluczone jednak, że wkrótce Polak otrzyma w końcu upragnioną nagrodę

W rozmowie z Bildem szef plebiscyctu Złotej Piłki dał do zrozumienia, że będzie analizowany temat wręczenia nagrody Polakowi za 2020 rok

Lewandowski jednak z nagrodą? Szef Złotej Piłki wyraził komentarz

Robert Lewandowski w prestiżowym plebiscycie musiał ostatnio uznać wyższość Lionela Messiego. Argentyńczyk wygrał Złotą Piłkę po raz siódmy w karierze. Szerokim echem odbiła się jednak wypowiedź zawodnika Paris Saint-Germain, sugerująca, aby Lewemu została wręczona nagroda za miniony rok.

– Słyszałem, co powiedział Messi. Porozmawiamy o tym i pomyślimy. Nie będziemy się jednak śpieszyć z podjęciem decyzji – mówił Pascal Ferre, redaktor naczelny France Football.

– Lewandowski to nie tylko fantastyczny zawodnik, ale także fantastyczna osoba. Wiedział z góry, że nie wygra, a i tak przyjechał na galę. Nie wiem, ilu zawodników by się na to zdecydowało. Mimo wszystko wciąż był sympatyczny w trakcie uroczystości. W moim odczuciu było to zachowanie fair z jego strony. A musimy pamiętać, że Złota Piłka nie jest przyznawana tylko dla najlepszego piłkarza, ale też dla osoby – kontynuował szef prestiżowego plebiscytu.

Lewandowski nie wygrał Złotej Piłki, ale i tak jest najwyżej sklasyfikowanym polskim piłkarzem w historii wyboru na najlepszego piłkarza świata według France Football. Wcześniej pod tym względem najlepsi byli Kazimierz Deyna i Zbigniew Boniek, którzy zajęli trzecie miejsce w plebiscycie.

