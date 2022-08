fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki po zakończeniu poprzedniego sezonu nie został w Lechu Poznań, do którego został wypożyczony z Fortuny Duesseldorf. Na razie zawodnik nie ma czego żałować. Kolejorz w PKO Ekstraklasie nie rozpieszcza swoich kibiców. Tymczasem 25-latek zakończył kolejne trafienie na zapleczu Bundesligi.

Dawid Kownacki w niedzielnym meczu 2. Bundesligi zdobył bramkę zw zremisowanym 2:2 starciu Fortuny z Greuther Furth

Polski napastnik spędził na boisku całe zawody

Na placu gry pojawił się też Michał Karbownik

Kownacki z drugim golem, Karbownik z debiutem

Dawid Kownacki trafił do Fortuny Duesseldorf w styczniu 2020 roku za blisko siedem milionów euro. Od tamtej pory w niemieckim zespole siedmiokrotny reprezentant Polski rozegrał 70 spotkań. W ostatnim z nich zdobył kolejną bramkę w tym sezonie.

Kownacki jak na razie w trakcie trwającego sezonu rozegrał cztery mecze ligowe, w których zanotował dwa trafienia i jedną asystę. Kluczowe podanie zaliczył w boju z FC Magdebirg. Z kolei w starciach z Paderborn i Greuther Furth wpisywał się na listę strzelców.

Były napastnik Lecha to jednak nie jedyny polski akcent w Fortunie. W niedzielnym starciu zagrał też Michał Karbownik, który pojawił się na placu gry w 90. minucie. Dla 21-latka był to debiuyt w niemieckiej drużynie. Karbownik trafił do Fortuny na wypożyczenie z Brighton Howe & Albion.

Team z Duesseldorfu ma na swoim koncie jak na razie siedem oczek w 2. Bundeslidze, plasując się na ósmym miejscu. Liderem rozgrywek jest Paderborn z dziewięcioma punktami przed Heindenheim, Darmastad i HSV.

