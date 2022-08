Lech – Śląsk: typy, kursy, zapowiedź (14.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Joao Amaral

W ostatnim niedzielnym meczu piątek kolejki Ekstraklasy, Lech spróbuje wygrać po raz pierwszy w tym sezonie. Przeciwnikiem będzie Śląsk Wrocław.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Śląsk Wrocław 1.68 4.10 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2022 22:36 .

Lech – Śląsk, typy i przewidywania

Przeciętność to słowo pasujące do aktualnej formy, którą prezentuje Lech i Śląsk. W składach obu drużyn, a szczególnie poznaniaków, kryje się jednak niemało jakości. Wierzymy, ze wreszcie ja zobaczymy. Niedzielny mecz to świetna okazja, ponieważ punkty przydadzą się obu drużynom. Nie przesadzamy o zwycięstwie którejś z drużyn. Sadzimy natomiast iż obie ekipy strzelą gola. Taki scenariusz spełnił się w 10 z 15 ostatnich spotkaniach z udziałem aktualnego mistrza Polski.

STS 1,78 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź do STS

Lech – Śląsk, ostatnie wyniki

Osoby sympatyzujące z Lechem po niemal każdym meczu w tym sezonie, pragną o nim zapomnieć jak najszybciej. Poznaniacy zawodzą oczekiwania fanów, nawet jeżeli wygrywają. Tak było między innymi ostatnio w rewanżowym boju o czwartą rundę eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Mistrz Polski w ostatniej akcji meczu stracił gola, przez którego musiał grać dogrywkę. Finalnie Lech pokonał islandzki zespół 4:1, ale niesmak pozostał.

Dużo rzadkiej na boisku w zestawieniu z Lechem, na boisku prezentował się Śląsk. To dobra wiadomość dla kibiców, ponieważ ci nie musieli tak często oglądać rozczarowujących występów swoich ulubieńców. Wrocławianie mogą aktualnie pochwalić się jednym ligowym zwycięstwem, z Pogonią Szczecin. Po niej Śląsk uległ jednak Koronie Kielce. Ostatnio wrocławianie podejmowali u siebie Widzew Łódź. W konfrontacji tej nie zobaczyliśmy żadnego gola.

Lech – Śląsk, historia

W sezonie 2021/2022 doszło do dwóch meczów między Lechem, a Śląskiem. W obu po końcowym gwizdku sędziego głównego znaliśmy triumfatora. Dwukrotnie po komplet punktów sięgnęli poznaniacy, którzy na własnym stadionie wygrali aż 4:0, a we Wrocławiu zwyciężyli 1:0.

Lech – Śląsk, kursy bukmacherów

Lech – Śląsk, transmisja meczu

Pojedynek ten zaplanowano na niedzielę 14 sierpnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Piotr Lasyk. Transmisję na żywo będzie można obejrzeć w CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Starcie będzie można także śledzić w internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.