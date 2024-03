IMAGO / Nico Herbertz Na zdjęciu: Konrad Laimer

Konrad Laimer postanowił ocenić sezon w wykonaniu Bayernu Monachium

Austriak nie ukrywa, że jest to łatwy sezon dla całego zespołu

Zawodnik również opowiedział o swoim transferze z Lipska

Konrad Laimer: To nie jest łatwy sezon dla nas w Bayernie

Obecny sezon w wykonaniu Bayernu Monachium jest daleki od ideału. Drużyna wciąż ma szanse na triumf w rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale ich szansa na mistrzostwo Niemiec maleje z każdą kolejką. Obecnie ich strata do prowadzącego Bayeru Leverkusen wynosi aż 10 punktów. A do końca rozgrywek mamy 10 kolejek.

Do trwającego sezonu Bayernu postanowił odnieść się Konrad Laimer. Austriacki zawodnik na łamach “OFB” przyznał, że obecna kampania nie jest łatwa dla nikogo z Monachium.

– Oczywiście, że to nie jest łatwy sezon dla nas w Bayernie – mieliśmy wiele wzlotów i upadków, a Leverkusen w tym czasie radziło sobie naprawdę dobrze, grając niesamowicie regularnie. Jednakże musimy dawać z siebie wszystko i być gotowi, jeśli nadarzy się okazja. Wciąż liczymy się w walce o Puchar Ligi Mistrzów. Niebawem czeka nas bardzo interesujące wyzwanie w ćwierćfinale. Co do Champions League – kto wie? Może coś ugramy dla siebie – powiedział Laimer cytowany przez portal “dieroten.pl”.

Piłkarz Bayernu Monachium również omówił swój transfer z Lipska. Warto przypomnieć, że doszło do niego w ubiegłorocznym letnim okienku.

– Bayern to coś większego, ale dobrze się bawiłem w Lipsku. Bayern to jednak jeden z największych klubów na całym świecie, gdzie cele są zawsze największe. Można to tutaj dostrzec na co dzień, bez ustanku. W Monachium zawsze chodzi o to, aby wygrać wszystko, co jest możliwe do wygrania. To też wszystko sprawia, że się rozwijasz i stajesz lepszy jako sportowiec – podsumował.

