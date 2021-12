Pressfocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Zdaniem “SportBILD”, Krzysztof Piątek został wystawiony na listę transferową przez Herthę Berlin. Władze Starej Damy za polskiego napastnika oczekują ok. 15 mln euro.

Hertha Berlin chętnie sprzeda Krzysztofa Piątka

Polski napastnik zdobył w sezonie tylko jedną bramkę

Poza nim, na liście transferowej, znalazło się jeszcze sześciu innych piłkarzy

Polski symbol nieporadności

21-krotny reprezentant Polski stał się w stolicy Niemiec symbolem nieudolności i nieporadności Herthy Berlin. Kupowany zimą 2020 za 24 mln euro z AC Milan, był jednym z pierwszych transferów milionera Larsa Windhorsta i zapowiedzią lepszych czasów dla klubu z Olympia Stadion. Tymczasem w kolejnych dwóch sezonach, berlińczycy najpierw zajmowali 10. miejsce (2019/2020), a następnie 14. miejsce. W obecnych rozgrywkach niebiesko-biali plasują się po 16. kolejkach na 14. pozycji i nad strefą spadkową mają zaledwie dwa “oczka” przewagi.

W klubie znad Sprewy doszło niedawno do zmiany trenera – Tayfun Korkut zastąpił Pal Dardaia, ale nie przełożyło się to póki co na poprawę gry stołecznego zespołu. Hertha wygrała zaledwie jedno z siedmiu ostatnich spotkań w Bundeslidze. We wtorek, berlińczycy polegli w rywalizacji z FSV Mainz aż 0:4. Ta klęska wstrząsnęła gabinetami działaczy i poważnie dała do myślenia, stąd powstanie wspomnianej już listy graczy do odstrzału, na której znalazł się m.in. Krzysztof Piątek.

Siódemka do odstrzału

Od momentu transferu do stolicy Niemiec, Krzysztof Piątek w barwach Herthy rozegrał 58 meczów, ale zdobył tylko 13 bramek. Indywidualnie najlepszy w jego wykonaniu był sezon 2020/2021, kiedy siedmiokrotnie wpisywał się na listę strzelców. W bieżącej kampanii tylko raz trafił do siatki rywali (w dziewięciu grach), ale też pamiętajmy, że ze względu na kontuzję kostki, która wykluczyła go z gry na EURO 2020, do gry wrócił dopiero w końcówce września.

Dla działaczy Herthy nie jest to jednak żadne usprawiedliwienie i wedle doniesień “SportBILD” zdecydowały się wystawić Polaka na listę transferową. Oczekują za niego 15 mln euro (na tyle samo reprezentanta Polski wycenia specjalistyczny portal transfermarkt.de). Poza Piątkiem, na owej liście znaleźli się także Lucas Tousart, Davie Selke, Marvin Plattenhardt, Niklas Stark, Kevin-Prince Boateng oraz Lukas Klunter.

