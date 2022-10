fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński zaliczył w sobotę swoją pierwszą ligową asystę w barwach Wolfsburga. Jego zespół pokonał na własnym terenie Stuttgart 3-2.

Jakub Kamiński zamienił Lecha Poznań na Wolfsburg za kwotę 10 milionów euro

W obecnym sezonie wystąpił już w sześciu ligowych meczach, a w sobotę uśmiechnęło się do niego szczęście

Polak zaliczył swoją pierwszą asystę w Bundeslidze

Kamiński wrócił na swoją nominalną pozycję

Wolfsburg zapewnił sobie transfer Jakuba Kamińskiego już zimą, jednak do końca poprzedniego sezonu został on w Polsce. Skrzydłowy pomógł Lechowi Poznań sięgnąć po krajowe mistrzostwo, po czym wyruszył do Niemiec z nadzieją na podbicie Bundesligi.

Kamiński ma jeszcze problemy z wywalczeniem stałego miejsca w wyjściowej jedenastce. W poprzednich tygodniach było z tym różnie, natomiast w sobotę trener Niko Kovac postawił na 20-latka właśnie od pierwszej minuty. Ten szybko odpłacił się za zaufanie, bowiem już w 23. minucie zaliczył asystę przy bramce Omara Marmousha.

Skrzydłowy odegrał piłkę do napastnika, który precyzyjnym strzałem zza pola karnego umieścił ją w siatce. Było to dla Wolfsburga trafienie wyrównujące. Ostatecznie “Wilki” wygrały ze Stuttgartem 3-2.

Le but de Marmoush qui permet à son équipe d’égaliser dès le coup d’envoi d’une frappe d’en dehors de la surface ! ⚽️😮‍💨#WOBVfB pic.twitter.com/A3S3swxTY7 — Onze Masr (@onzemasr) October 1, 2022

Dla Kamińskiego to pierwsza asysta po zmianie klubu. Może również stanowić przełom, po którym będzie miał on większą pewność siebie. Reprezentant Polski zszedł z boiska w 76. minucie spotkania.

