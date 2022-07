fot. PressFocus Na zdjęciu: Oliver Kahn

Cristiano Ronaldo według medialnych doniesień latem tego roku może rozstać się z Man Utd. Portugalczyk został już zaoferowany przez swojego menedżera kilku ekipom. Między innymi Bayernowi Monachium. Głos w tej sprawie zabrał dyrektor generalny Bawarczyków – Oliver Kahn.

Cristiano Ronaldo jest ostatnio na świeczniku najpopularniejszych mediów na świecie

Portugalczyk jest podobno chce zmienić klub

Kilka słów na temat zawodnika wyraził jeden z przedstawicieli mistrzów Bundesligi

Ronaldo nie znajduje się w planach Bayernu

Cristiano Ronaldo wrócił do Man Utd latem 2021 roku z Juventusu. Zawodnik zasilił szeregi Czerwonych Diabłów za 15 milionów euro. Związał się z angielską ekipą kontraktem umową do końca czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Dziennikarz Frank Linkesch zacytował natomiast na Twitterze wypowiedź Olivera Kahna na temat reprezentanta Portugalii. Były bramkarz dał jasno do zrozumienia, że ewentualny transfer z udziałem Ronaldo do Bayernu nie pasuje do filozofii panującej w ekipie z Allianz Arena.

CEO Oliver Kahn erteilt im @kicker_FCB einem Wechsel von #CR7𓃵 eine Absage: „So sehr ich Cristiano Ronaldo als einen der Größten schätze: Ein Transfer würde nicht in unsere Philosophie passen.“ Mehr in Kürze bei kicker Online. #FCBayern #MiaSanMia #ManchesterUnited — Frank Linkesch (@FrankLinkesch) July 6, 2022

– Pomimo tego, że uważam Ronaldo za jednego z największych piłkarzy, ten transfer nie byłby zgodny z naszą filozofią – powiedział dyrektor generalny Bayernu cytowany przez żurnalistę Kickera.

Portugalski zawodnik ma za sobą sezon, w którym wystąpił w 38 spotkaniach, notując w nich 24 trafienia. Ponadto zaliczył w nich trzy asysty. 37-latek w trakcie swojej kariery między innymi pięć razy sięgnął po Złotą Piłkę, czy pięć razy wygrał Ligę Mistrzów.

