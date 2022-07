PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Manchester United w poniedziałek rozpoczął przygotowania do nowego sezonu. Do tej pory do zajęć z zespołem nie wrócił jednak Cristiano Ronaldo. Portugalczyka zabrakło również na środowym treningu drużyny prowadzonej przez Erika ten Haga.

Cristiano Ronaldo nadal nie pojawił się w Carrington, gdzie mieści się ośrodek treningowy Manchesteru United

Portugalczyk opuścił już trzy treningowe dni z rzędu. Oficjalnie z powodów rodzinnych

Wcześniej Ronaldo poinformował Manchester United, że chciałby odejść z klubu

Cristiano Ronaldo nadal nie trenuje z zespołem

Cristiano Ronaldo poinformował Manchester United, że z powodów rodzinnych nie mógł wziąć udziału w poniedziałkowych i wtorkowych treningach zespołu. W środę również nie pojawił się w centrum treningowym Czerwonych Diabłów, co sprawiło, że zaczęły pojawiać się pytania o jego wyjazd na przedsezonowe tournee po Azji i Australii, a także o przyszłość w klubie.

Portugalczyk już wcześniej przekazał władzom klubu informację, że chciałby zmienić barwy klubowe i dołączyć do zespołu, w którego barwach będzie miał możliwość występów w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na razie jednak temat jego ewentualnego transferu nie ruszył z miejsca, choć z pozyskaniem Ronaldo łączone są takie kluby jak Chelsea, Bayern Monachium czy Napoli, które kontaktowały się już z jego menedżerem Jorge Mendesem.

Niewykluczone, że jego absencja na treningach jest także związana z powyższą sytuacją, choć na razie nie doczekaliśmy się w tej sprawie oficjalnym informacji z żadnej ze stron.

Manchester United pod wodzą Erika ten Haga rozpoczął już przygotowania do nowego sezonu, a jednym z jego etapów będzie piątkowy wyjazd na tournee po Azji i Australii. 12 lipca Czerwone Diabły rozegrają w Bangkoku towarzyskie spotkanie z Liverpoolem. Przedstawiciele klubu z Old Trafford nie mają jednak pewności, czy Ronaldo wejdzie na pokład samolotu razem z kolegami z zespołu.

