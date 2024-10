Klopp obejmie kadrę Niemiec po MŚ 2026? Jasne stanowisko

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jürgen Klopp

Klopp za Nagelsmanna?

Reprezentacja Niemiec po Mistrzostwach Świata 2026 może stanąć przed wyborem nowego selekcjonera. Kontrakt Juliana Nagelsmanna, obecnego szkoleniowca kadry, wygasa właśnie po tym turnieju. Kandydatem na jego następcę jest oczywiście Jurgen Klopp. Były trener Liverpoolu obecnie pozostaje bez pracy – po sezonie 23/24 zakończył swoją przygodę na Anfield Road.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jak na doniesienia o możliwej współpracy z Die Mannschaft reaguje sam Klopp? 57-latek został zapytany o to podczas uroczystej ceremonii w Bellevue Palace. Tam prezydent Frank-Walter Steinmeier uhonorował go Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

– Wszyscy mają nadzieję, że Julian Nagelsmann będzie to robił znacznie, znacznie dłużej niż do 2026 roku. Nie chciałbym dziś rozmawiać o piłce nożnej, ponieważ nie ma nic do powiedzenia – stwierdził Klopp.

Wcześniej Rudi Völler, dyrektor sportowy niemieckiej federacji, wskazał byłego opiekuna The Reds jako głównego kandydata do prowadzenia kadry. Jednak na razie Jurgen Klopp nie chce zbyt wiele mówić na temat swojej przyszłości.