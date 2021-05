Jeszcze jeden rekord przed Lewandowskim. Brakuje 88 goli

Robert Lewandowski poprawił w sobotę legendarny rekord Gerda Muellera pod względem liczby bramek zdobytych w jednym sezonie Bundesligi. Polski napastnik Bayernu Monachium przeszedł do historii, ale na pewno nie spocznie na laurach. Do pobicia ma jeszcze jeden rekord.

Gerd Mueller jest nadal liderem klasyfikacji strzelców wszech czasów Bundesligi. Łącznie ma na swoim koncie 365 trafień. Drugi na liście strzelców jest właśnie Robert Lewandowski. Po zakończonym właśnie sezonie Polak traci do legendarnego reprezentanta Niemiec 88 goli.

Jeszcze jeden rekord przed Lewandowskim

Wydaje się, że jeśli Lewandowski zostanie w Bawarii na kolejne lata, to będzie miał szansę zawalczyć i o ten rekord. Jeśli Polak będzie strzelał w najbliższych sezonach Bundesligi 30 lub więcej goli, to dogoni w klasyfikacji wszech czasów Gerda Muellera w 2024 roku.

88 goli brakuje Lewandowskiemu do pozycji lidera klasyfikacji strzelców wszech czasów w Bundeslidze, którą tymczasowo zajmuje Gerd Müller. Przewidywany termin pobicia, ostrożna kalkulacja – wiosna 2024 — Rafał Stec (@RafalStec) May 22, 2021

Obecna umowa polskiego napastnika z Bayernem Monachium jest ważna do 30 czerwca 2023 roku. Nic nie wskazuje na to, by Lewandowski miał w najbliższym czasie rozstać się z drużyną mistrza Niemiec.

Polak wywalczył w tym sezonie po raz szósty w karierze koronę króla strzelców Bundesligi.