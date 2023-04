PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński oglądał z trybun mecz Lecha z Pogonią

Reprezentant Polski udzielił wywiadu oficjalnej stronie “Kolejorza”

20-latek opowiedział o swoich pierwszych miesiącach w Bundeslidze

Reprezentant Polski opisał pierwsze miesiące na niemieckich boiskach

Jakub Kamiński od tego lata reprezentuje barwy Wolfsburgu. Do Bundesligi przeniósł się z Lecha Poznań za kwotę 10 milionów euro. Reprezentant Polski oglądał z wysokości trybun niedzielnym mecz “Kolejorza” z Pogonią Szczecin. Z tego faktu udzielił wywiad oficjalnej stronie Lecha, w którym omawia swoje początki w klubie z Volkswagen-Arena.

– Na pewno cieszę się z takiego obrotu spraw, bo czuję, że trener Kovac obdarza mnie dużym zaufaniem. Staram się to wykorzystywać i coraz częściej gram całe mecze. To ważne, bo świadczy o odpowiedniej dyspozycji fizycznej – powiedział Jakub Kamiński.

– Chcę się odwdzięczać za to najlepiej, jak się da i oczywiście, nie zawsze wychodzi to na sto procent, ale robię wszystko, by tych pozytywnych momentów było jak najwięcej. Jak na pierwszy sezon mam poczucie, że osiągnąłem niezłą dyspozycję i ten, kto ogląda mecze Wolfsburg, wie, że odgrywam w nim ważną rolę. Koledzy z drużyny też to dostrzegają i doceniają – podkreślił.

– Potrzeba było bardzo dużo pracy na treningach. Wiele mówi się o intensywności, która nie ma co ukrywać, jest inna niż w Ekstraklasie. Cały czas grasz wysokim pressingiem i trzeba być na to przygotowanym, że większość rywali będzie cię naciskać, a gdy nie masz siły, nie zaprezentujesz tego, co potrafisz – dodał.

– Na pewno brakuje nieco tych bramek i asyst, ale zachowuję cierpliwość, stawiam zespół na pierwszym miejscu. Mam nadzieję, że awansujemy z Wolfsburgiem do europejskich pucharów, jesteśmy blisko tego i musimy wyciągnąć z ostatnich ośmiu meczów maksa. Po nich będę mógł też ocenić w pełni samego siebie i swoje debiutanckie rozgrywki w tym klubie – stwierdził.

Reprezentant Polski rozegrał w obecnym sezonie 25 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował trzy asysty. Premierowe trafienie w Bundeslidze zaliczył w spotkaniu ligowym z Bayernem Monachium.

