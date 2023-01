PressFocus Na zdjęciu: Sebastien Haller jeszcze w barwach Ajaxu

Borussia Dortmund w swoim ostatnim sparingu przed powrotem Bundesligi rozbiła FC Basel (6:0). Hat-tricka w tym spotkaniu ustrzelił Sebastien Haller, dla którego były to pierwsze bramki w nowych barwach.

Borussia Dortmund rozbiła FC Basel w 120-minutowym meczu towarzyskim (6:0)

Hat-tricka w niespełna osiem minut ustrzelił Sebastien Haller

Iworyjczyk niedawno wrócił do treningów po tym, jak wygrał walkę z nowotworem jądra

Haller wrócił do grania i strzelania bramek. Pierwsze gole Iworyjczyka dla BVB

Sebastien Haller został latem nowym zawodnikiem Borussii Dortmund. Władze niemieckiego klubu zaufały Iworyjczykowi, który w sezonie 2021/2022 regularnie zdobywał bramki dla Ajaxu Amsterdam. Na Signal Iduna Park napastnik miał zastąpić samego Erlinga Haalanda, więc mistrzowie Holandii otrzymali za swojego gracza ponad 31 milionów euro.

Niestety, tuż po ogłoszeniu transferu u Hallera wykryto nowotwór jądra. Zawodnik błyskawicznie oddał się leczeniu, które okazało się skuteczne. Na szczęście pod koniec grudnia wrócił do treningów z Borussią Dortmund.

Niemcy przebywają obecnie na zgrupowaniu w Marbelli, gdzie przygotowuje się do wznowienia rozgrywek Bundesligi. 28-latek wrócił do gry już w meczu towarzyskim przeciwko Fortunie Duesseldorf (5:1), ale swoje pierwsze gole w nowych barwach ustrzelił później. W piątek Borussen rozgrywali swój ostatni sparing. Mecz przeciwko FC Basel był specyficzny, bo trwał łącznie 120 minut podzielonych na cztery tercje. Haller pojawił się na murawie w drugiej połowie, już przy stanie 3:0. Mimo tego odcisnął duże piętno na meczu. Najpierw pewnie wykorzystał rzut karny, podyktowany po faulu na Gio Reynie. Chwilę później wykorzystał składną akcję Karima Adeyemiego i Juliana Brandta. Nie minęło osiem minut od pierwszego trafienia, gdy sprytnym strzałem piętą po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Iworyjczyk zanotował hat-tricka. Trzeba przyznać, że to efektowne otwarcie swego dorobku strzeleckiego w nowych barwach.

Haller niebawem będzie miał okazję do zdobycia pierwszego gola w oficjalnych rozgrywkach. W przyszłą niedzielę jego BVB podejmie u siebie FC Augsburg w ramach 16. kolejki Bundesligi.

