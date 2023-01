PressFocus Na zdjęciu: Yannick Carrasco

Nadal trwają negocjacje FC Barcelony oraz Atletico Madryt w sprawie Memphisa Depaya. Hiszpańskie media informują, że Duma Katalonii może zgodzić się na wymianę z Rojiblancos, ale interesuje ją tylko jeden zawodnik.

Atletico Madryt wyraziło zainteresowanie Memphisem Depayem, zwłaszcza po wypożyczeniu Joao Felixa do Chelsea

Rojiblancos oferowali Barcelonie Thomasa Lemara, ale Blaugrana nie zaakceptowała tej propozycji

Duma Katalonii chętnie przyjęłaby za to kartę zawodniczą Yannicka Carrasco

Barcelona odda Depaya za reprezentanta Belgii?

Atletico Madryt już kilka tygodni temu wyraziło swoje zainteresowanie Memphisem Depayem. To jeszcze wzrosło, gdy Rojiblancos udało się wypożyczyć Joao Felixa do Chelsea. Zespół ze stolicy Hiszpanii zwolnił nieco miejsca na liście płac, ale wciąż znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. To oznacza, że nie zamierza przepłacać za Holendra, którego umowa z Barceloną wygasa 30 czerwca. Niedawno Gerard Romero poinformował, że Atletico zaoferowało za Depaya kartę zawodniczą Thomasa Lemara. Francuzowi również niebawem kończy się kontrakt z obecnym pracodawcą. Blaugrana nie była jednak zainteresowana byłym graczem AS Monaco.

Dziennikarze katalońskiego Sportu donieśli jednak, że jest inny zawodnik madryckiej ekipy, którego przywitano by na Camp Nou z otwartymi ramionami. Mowa tu o Yannicku Carrasco. Reprezentant Belgii byłby odpowiedzią na brak lewoskrzydłowego w dobrej formie w Barcelonie, a do tego awaryjnie mógłby też wystąpić na pozycji lewego obrońcy.

Tu, z kolei, weto postawiło ponoć Atletico. Carrasco jest dla Diego Simeone zbyt ważnym graczem, a w dodatku taką operację trudno byłoby przeprowadzić ze względu na Finansowe Fair Play. Negocjacje obu zespołów wciąż jednak trwają.

Depay wystąpił w tym sezonie w zaledwie czterech meczach Barcelony. Strzelił jedną bramkę w La Lidze.

