Haaland doznał trzeciej kontuzji w tym sezonie

Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland zaczyna mieć powody do zmartwień. Napastnik Borussii Dortmund doznał kontuzji mięśniowej po ostatnim meczu ligowym. Co ciekawe, to już trzeci taki uraz w tym sezonie. Na ten moment nie ma pewności, jak długo potrwa pauza 21-latka.

Erling Haaland doznał kontuzji mięśniowej w poprzednim spotkaniu z Hoffenheim

Norweg opuścił wówczas boisko po godzinie rywalizacji

W najbliższych dniach zawodnik przejdzie szereg specjalistycznych badań

Haaland martwi BVB

Erling Haaland cierpiał na pierwsze problemy mięśniowe w Dortmundzie już w poprzedniej zimie. Tym razem sprawa wygląda poważniej. Norweg na początku sezonu 2020/21 stracił trzy spotkania z racji na uraz mięśnia dwugłowego uda. Kilka tygodni później musiał pauzować przez siedem kolejek z racji na dokuczający ból pleców.

Tymczasem na starcie rundy rewanżowej doznał kolejnej kontuzji. Aktualnie nie zostały podane szczegóły, ale sprawa wydaję się być poważna. Borussia Dortmund w oficjalnym komunikacie przekazała, że piłkarza czeka szereg specjalistycznych badań, po których klubowi medycy powinni poznać przyczynę ostatnich urazów 21-latka.

– “Haaland został szczegółowo zbadany w niedzielę i poniedziałek. Według biuletynu medycznego Haaland cierpi na problemy mięśniowe, które jednak wymagają leczenia i dalszych badań w najbliższych dniach” – brzmi wstęp oświadczenia BVB.

– “Życzymy Erlingowi, aby jak najszybciej uwolnił się od urazu i mógł robić to, co kocha najbardziej: strzelać gole dla BVB” – dodano.

