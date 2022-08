PressFocus Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Wyniki 3. kolejki Bundesligi. Za nami sześć kolejnych spotkań. W jednej z potyczek Augsburg przegrał z Mainz 1:2. W barwach gospodarzy całe spotkanie rozegrał Rafał Gikiewicz. Polak obronił w drugiej połowie karnego, ale to nie wystarczyło do zdobycia nawet punktu. Do niespodzianek doszło na stadionach Bayeru i Borussii. Leverkusen przegrało z Hoffenheim 0:3, a dortmundczycy ulegli Werderowi 2:3, chociaż do 89. minuty prowadzili 2:0. Poniżej prezentujemy wszystkie rezultaty i strzelców goli.

Bayer bez szans, Borussia tym razem na tarczy

Leverkusen podejmowało Hoffenheim. Aptekarze zagrali wyjątkowo słabo i nie mieli recepty na dobrze poczynających sobie rywali. Finalnie Wieśniaki triumfowały 3:0. Borussia Dortmund mierzyła się z Werderem. Wszystko wskazywało na triumf ekipy z Westfalii. Końcówka wstrząsnęła jednak kibicami BVB. Werder zdobył trzy bramki w sześć minut i finalnie triumfował 3:2.

Augsburg rywalizował z Mainz. W szeregach gospodarzy grał Gikiewicz, który ostatnio został wybrany zawodnikiem kolejki. Polak puścił dwa gole (trudno jest mieć o to do niego jakieś pretensje), a gospodarze przegrali 1:2. Warto dodać, że Gikiewicz w 60. minucie obronił karnego. Po interwencji Polak przyłożył palec do ust i tak jakby chciał uciszyć głosy krytyków. Mecz Stuttgart – Freiburg zakończył się wynikiem 1:0 dla klubu z Fryburga. Jedynego gola strzałem z kilku metrów zdobył Vincenzo Grifo.

Wolfsburg podejmował Schalke. Finalnie obie ekipy zdobyły po jednym punkcie po bezbramkowym remisie. Najlepszą sytuację zmarnował w pierwszej połowie Simon Terodde, który nie wykorzystał „jedenastki”. Jakub Kamiński grał przez 76 minut w szeregach Wilków. Tylko rezerwowym był Bartosz Białek. Podobnie, jak Marcin Kamiński (Schalke). W ostatniej konfrontacji Union grał z Lipskiem. Niespodziewanie berlińczycy triumfowali 2:1.

Wyniki 3. kolejki

Leverkusen – Hoffenheim 0:3 (0:2)

Christoph Baumgartner (9′), Andrej Kramarić (35′), Georginio Rutter (78′)

Borussia – Werder 2:3 (1:0)

Julian Brandt (45+2′), Raphaël Guerreiro (77′) – Lee Buchanan (89′), Niklas Schmidt (90+3′), Oliver Burke (90+5′)

Augsburg – Mainz 1:2 (1:1)

Ermedin Demirović (35′) – Karim Onisiwo (31′), Jae-Sung Lee (90+3′)

Stuttgart – Freiburg 0:1 (0:1)

Vincenzo Grifo (11′)

Wolfsburg – Schalke 0:0

Union – Lipsk 2:1 (2:0)

Jordan Siebatcheu (32′), Sheraldo Becker (39′) – Willi Orban (84′)