fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern Monachium w swoim ostatnim meczu w sezonie 2021/2022 w Bundeslidze tylko zremisował z VfL Wolfsburg (2:2). Podopieczni Juliana Nagelsmanna zaliczyli drugie podział punktów z rzędu, będąc już od trzech spotkań bez wygranej. Kolejnego gola w tej kampanii strzelił Robert Lewandowski.

Bayern Monachium zanotował piąty remis w sezonie

Bawarczycy w ostatnim spotkaniu w tej kampanii Bundesligi stracili dwa oczka na Volksvagen Arena

Robert Lewandowski rozegrał cały mecz w Bayernie, a Bartosz Białek pojawił się na boisku od 83 minuty

Bayern znów bez zwycięstwa

Bayern Monachium przystępował do potyczki z VfL Wolfsburg, chcąc odnieść 25. zwycięstwo w sezonie, a także dwunaste w roli gościa. Bawarczycy jednocześnie chcieli wrócić na zwycięski szlak po dwóch meczach bez wygranej.

Pierwsza połowa w wykonaniu obu zespołów była bardzo ciekawa. Do przerwy więcej powodów do zadowolenia mieli jednak monachijczycy. Już w 17. minucie gola na 1:0 dla Bayernu strzelił Josip Stanisic, który wykorzystał podanie od Joshuy Kimmicha i strzałem z bliska zmusił do kapitulacji golkipera rywali.

Tymczasem w 40. minucie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Reprezentant Polski popisał się celnym strzałem głową po dośrodkowaniu Thomasa Muellera. Gospodarzy stać było natomiast tylko na gola Jonasa Winda w pierwszej odsłonie, który popisał się uderzeniem, po którym piłka wylądowała w siatce obok lewego słupka.

Po zmianie stron widzowie zgromadzeni na trybunach Volksvagen Arena byli świadkami tylko jednego gola, którego autorem był Max Kruse. Do końca zawodów wynik nie uległ zmianie. Jednocześnie Wolfsburg podzielił się punktami z Bayernem, który jest już od trzech meczów bez zwycięstwa.