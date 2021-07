Nie tak miała się zacząć przygoda Juliana Nagelsmanna w Bayernie Monachium. Z obozu Bawarczyków doszły nas słuchy, że Niklas Sule nie dokończył czwartkowego treningu. Co więcej, wcześniej urazów doznało dwóch innych kluczowych defensorów i na ten moment nie ma pewności, czy zdążą oni wyzdrowieć przed startem nowego sezonu.

Niklas Sule już po kilkunastu minutach musiał opuścić boisko treningowe Bayernu Monachium

Niemiecki defensor prawdopodobnie doznał kontuzji pleców

Okres przygotowawczy pod okiem nowego trenera przegapiło też dwóch innych kluczowych graczy

Niklas Sule skarżył się na ból pleców

Niklas Sule zjawił się w czwartek w ośrodku treningowym Bayernu Monachium. Stoper nie narzekał wcześniej na problemy ze zdrowiem, więc Julian Nagelsmann pozwolił dołączyć mu do reszty zespołu. Niespodziewanie już po niecałym kwadransie Niemiec usiadł na murawie ze sporym grymasem bólu wymalowanym na twarzy.

Do defensora szybko podbiegi medycy. Po krótkiej rozmowie wezwano fizjoterapeutę, który według wieści przekazanych przez Gabriela Stacha, miał usłyszeć od 25-latka, że poczuł ukłucie w plecach. Urazu nie dało się nawet rozbiegać, przez co Sule opuścił boisko i udał się do szatni.

Bild: Suele po zaledwie 13 minutach był zmuszony przerwać trening…



Niemiec podczas ćwiczenia z Broichem poczuł ukłucie w plecach. Po konsultacji z fizjoterapeutą, Niki próbował zaradzić problemowi lekkim joggingiem, ale na próżno. Suele zakończył trening i udał się do szatni. pic.twitter.com/AxQTeXqK1U — Gabriel Stach (@GabrielStachPL) July 29, 2021

Na ten moment nie ma zbyt wielu informacji odnośnie urazu, ale wydaje się, że piłkarz dostanie kilka dni wolnego od ciężkich ćwiczeń i skupi się na powrocie do pełni sił.

Zła wiadomość dla Nagelsmanna

Wcześniej Julian Nagelsmann dowiedział się o kontuzjach dwóch innych obrońców. Na ten moment z drużyną nie może trenować Lucas Hernandez, który odniósł uraz kolana jeszcze podczas występów na mistrzostwach Europy. Co więcej, Francuz przeszedł też zabieg i obecnie przechodzi proces rehabilitacji, więc nie będzie gotowy na pierwsze mecze w sezonie.

Gdyby tego było mało, Alphonso Davies również opuści kilka pojedynków, ponieważ na zgrupowaniu reprezentacji Kanady przed startem Golden Cup doznał kontuzji mięśniowej.

Wszystko wskazuje na to, że powyższej trójki nie zobaczymy w Superpucharze Niemiec, w którym Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund 17 sierpnia.

