Bayern Monachium ma problem z obsadą drugiej linii. Leon Goretzka i Joshua Kimmich będą potrzebowali czasu, by dojść do siebie po wakacjach. Z koronawirusem walczy Corentin Tolisso, a Marc Roca pozostaje kontuzjowany. Jednocześnie Die Roten chcą uniknąć transferów w ostatniej chwili, co może oznaczać więcej minut dla zawodników z akademii.

Na niespełna dwa tygodnie przed startem nowego sezonu Bayern Monachium ma wielki problem z obsadą linii pomocy. Dopiero w środę do treningów powrócili Leon Goretzka oraz Joshua Kimmich. Obaj zawodnicy brali udział w Euro 2020 i będą potrzebowali trochę czasu, by wrócić do odpowiedniej dyspozycji. Corentin Tolisso jest zakażony koronawirusem, a Marc Roca leczy zerwane więzadło. To stawia nowego szkoleniowca rekordowych mistrzów Bundesligi, Juliana Nagelsmanna, w trudnej sytuacji. Według Kickera Die Roten rozglądają się na rynku transferowym za odpowiednim kandydatem do wzmocnienia drugiej linii.

Nie jest to jednak przesądzone. W ubiegłym sezonie Bayern kupił czterech zawodników ostatniego dnia okna transferowego. Z czwórki: Marc Roca, Bouna Sarr, Douglas Costa i Eric Choupo-Moting, tylko ostatni z nich miał realny wpływ na grę zespołu. Nauczeni doświadczeniem włodarze chcą zatem uniknąć desperackich ruchów. Jeżeli przytrafi się możliwość sprowadzenia gracza stanowiącego realne wzmocnienie drużyny, Bayern podejmie próbę. Nie znajdzie się zaś miejsce dla “zapchajdziury”.

To może stworzyć szansę pokazania się młodym graczom. Niemiecki Sport wymienia w tym kontekście dwóch zawodników akademii Die Roten: Torbena Rheina oraz Taylora Bootha. Żaden z nich nie zadebiutował jeszcze w seniorskiej drużynie Bayernu.

Rekordowi mistrzowie Niemiec rozpoczną ligowe zmagania 13 sierpnia od niełatwego wyjazdowego starcia z Borussią Moenchengladbach.

