Od “polskiego” pojedynku rozpocznie się rywalizacja w 20. kolejce Bundesligi. W piątkowy wieczór Hertha Berlin zmierzy się u siebie z Bayernem Monachium. Czy gospodarze z Krzysztofem Piątkiem w składzie są w stanie zatrzymać rozpędzający się Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego?

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Bayern pozbawia rywali nadziei

Do piątkowego spotkania na Stadionie Olimpijskim w Berlinie obie jedenastki przystąpią w zupełnie odmiennych nastrojach. W ostatnich tygodniach Bayern Monachium odarł ze złudzeń swoich rywali, którzy mieli nadzieję na jego zdetronizowanie. Jeszcze w pierwszej połowie stycznia o nawiązaniu walki z zespołem Hansiego Flicka mogli myśleć piłkarze RB Lipsk, którzy tracili do Bayernu zaledwie dwa oczka. Aktualnie różnica między klubami wynosi już siedem punktów i choć do końca sezonu pozostało aż 15 kolejek, to jej zniwelowanie wydaje się nierealne. Nierealne patrząc na formę prezentowaną przez Bayern Monachium od kilku tygodni.

Piłkarze Bayernu w trakcie niezwykle intensywnego sezonu nie uniknęli potknięć (trzy remisy i dwie porażki), co dawało nadzieję ich rywalom. Obecnie nic jednak nie wskazuje na to, aby mistrzowski tytuł trafił w inne ręce. Bawarczycy w czterech ostatnich ligowych spotkaniach zdobyli komplet 12 punktów, w każdym kolejnym meczu prezentując się coraz lepiej. W pokonanym polu zostawiali kolejno SC Freiburg (2:1 u siebie), Augsburg (1:0 na wyjeździe), Schalke 04 (4:0 na wyjeździe) i Hoffenheim (4:1 u siebie). Teraz udają się po kolejne zwycięstwo do stolicy Niemiec.

Niepokój w Berlinie

Kibice Herthy po inwestycjach dokonywanych w ostatnich miesiącach mieli pełne prawo z optymizmem patrzeć w przyszłość. Boisko w tym sezonie brutalnie zweryfikowało jednak plany władz stołecznego klubu. Zamiast myśleć o włączeniu się do walki o miejsca premiowane występami w europejskich pucharach, obecnie w Berlinie zastanawiają się co zrobić, aby drużyna wróciła na właściwy tor i uniknęła walki o pozostanie w lidze.

Hertha Berlin w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach zdobyła tylko jeden punkt i obecnie plasuje się tuż nad strefą spadkową. Zajmująca barażowe miejsce Arminia Bielefeld ma na swoim koncie tyle samo punktów co zespół ze stolicy Niemiec. Fatalna postawa drużyny doprowadziła do podjęcia trudnych decyzji. Z klubem pożegnali się trener Bruno Labaddia i dyrektor sportowy Michael Preetz. Misja uratowania klubu przed kompromitacją została powierzona Palowi Dardaiowi i Arne Friedrichowi.

Efekt “nowej miotły” na razie nie zadziałał, bowiem w pierwszym spotkaniu pod wodzą nowego trenera Hertha przegrała 1:3 z Eintrachtem. Nic nie wskazuje również na to, aby węgierski szkoleniowiec poprowadził drużynę do sprawienia niespodzianki w meczu z Bayernem.

Lewandowski w pogoni za rekordem

Piątkowe spotkanie na Stadionie Olimpijskim w Berlinie będzie jednym z nielicznych spotkań Bundesligi, w którym na murawie będziemy mogli obejrzeć dwóch reprezentantów Polski.

Kolejny krok w kierunku pobicia rekordu Gerda Muellera będzie chciał zrobić Robert Lewandowski, który po 19. kolejkach ma na swoim koncie 24 trafienia. Polski napastnik w tym sezonie nie wystąpił tylko w jednym ligowym meczu i nic nie wskazuje na to, aby potrzebował kolejnego odpoczynku. W piątkowy wieczór powinniśmy zobaczyć go od pierwszej minuty na murawie, co niewątpliwie jest złą wiadomością dla defensorów Herthy.

Piłkarze ze stolicy z Niemiec z pewnością mają w pamięci pierwszy pojedynek obu zespołów w tym sezonie, w którym zupełnie nie radzili sobie z polskim napastnikiem. To właśnie dzięki niemu Bayern mógł dopisać do swojego dorobku trzy punkty. Mecz na Allianz Stadium zakończył się wynikiem 4:3, a Lewandowski zdobył wszystkie cztery gole – decydujący o zwycięstwie w doliczonym czasie gry z rzutu karnego.

Bukmacherzy nie tylko zdecydowanie stawiają na wygraną Bayernu w tym meczu, ale również spodziewają się trafień ze strony Lewandowskiego. Kurs w Betfan zakłady bukmacherskie na przynajmniej jedną bramkę polskiego napastnika wynosi zaledwie 1.36.

Betfan 2.50 Lewandowski zdobędzie co najmniej 2 bramki Sprawdź Betfan

Lewandowski w pierwszym meczu z Herthą potwierdził także, że jest specjalistą od “jedenastek”. W trakcie swojej kariery zdobył już 58 bramek z rzutów karnych i tylko pięć razy się pomylił. Ostatni raz miało to miejsce w styczniu 2019 roku. Od tamtej pory Polak nie pudłuje, a w obecnym sezonie sześć razy trafił do bramki rywali z jedenastu metrów. Drugim egzekutorem rzutów karnych w Bayernie, pod nieobecność Lewandowskiego jest Thomas Mueller, który w obecnych rozgrywkach dwukrotnie “wyręczał” Polaka. W obu przypadkach skutecznie.

Betfan 2.40 Rzut karny w meczu – TAK Sprawdź Betfan

Dardai stawia na Piątka

Krzysztof Piątek w obecnym sezonie regularnie pojawia się na boisku, ale nie zawsze miał okazję do gry od pierwszej minuty. Polski napastnik Herthy zagrał w każdym z dotychczasowych ligowych spotkań, ale tylko dziesięć razy wybiegał na murawę w wyjściowej jedenastce minuty. Poprzedni trener zespołu Bruno Labbadia nie miał pełnego zaufania do Piątka. Po zmianie szkoleniowca 25-latek ma jednak szansę na dłużej zadomowić się w wyjściowym składzie.

Trener Pal Dardai zaufał Piątkowi i postawił na niego w podstawowym składzie w swoim debiucie na trenerskiej ławce. Hertha co prawda przegrała w nim 1:3 z Eintrachtem, ale jedyna bramka dla gości padła właśnie po strzale reprezentanta Polski. Wiele wskazuje na to, że trafieniem tym Piątek zagwarantował sobie również miejsce w składzie na piątkowe spotkanie z Bayernem Monachium. Tym bardziej że kontuzja eliminuje z gry jego rywala do miejsca w składzie Jhona Cordobę.

W pierwszym pojedynku obu zespołów Piątek na murawie zameldował się dopiero w 68. minucie i dał swojej drużynie pozytywny impuls. Kilka minut po wejściu na murawę zaliczył asystę i w dużej mierze dzięki niemu Hertha mogła w tym meczu liczyć na sprawienie niespodzianki. Ostatecznie trzy punkty trafiły na konto Bayernu, ale Polak mógł być zadowolony ze swojego występu. Nie wystarczyło to jednak do przekonania do siebie trenera.

W obecnym sezonie Piątek zdobył pięć bramek dla swojego zespołu oraz asystował przy dwóch trafieniach kolegów. W piątek o poprawienie tego dorobku będzie jednak bardzo trudno.

Betfan 5.50 Lewandowski i Piątek strzelą gola Sprawdź Betfan

Piątkowe spotkanie rozegrane zostanie na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, a pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 20:00. Z meczu Hertha – Bayern transmisja dla polskich kibiców będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1, ale również za pośrednictwem internetu.

Betfan 84 /100 Legalny bukmacher w Polsce

Legalny bukmacher w Polsce Sprawdzone i zweryfikowane 5. lutego 2021 Poleca Mariusz Pudzianowski Kopiuj