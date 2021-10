Erling Haaland doznał niedawno kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka tygodni. Możliwe, że Borussia Dortmund będzie musiała radzić sobie bez Norwega aż do końca roku.

Bild przekazał niepokojące wieści w sprawie zdrowia Erlinga Haalanda

W najgorszym przypadku Norweg będzie pauzował nawet do końca roku

Tym samym snajper Borussii Dortmund miałby małe szanse na wywalczenie korony króla strzelców Bundesligi

Haaland niedostępny nawet do końca roku

Sezon 2021/2022 w wykonaniu Erlinga Haalanda jest kapitalny. Norweg rozegrał bowiem 10 meczów. Strzelił w nich 13 goli i zaliczył 4 asysty. Nic dziwnego zatem, że najsilniejsze i najbogatsze kluby na świecie rywalizują po pozyskanie Norwega. Haaland aktualnie musi jednak skupić się na powrocie do zdrowia, a nie na potencjalnej zmianie barw klubowych.

Kilka dni temu Borussia Dortmund poinformowała, że Haaland doznał urazu mięśnia zginacza stawu biodrowego. – Erling wypada nam ze składu, będziemy bez niego nawet przez kilka tygodni. Ma kontuzję biodra, która po prostu nie pozwala mu grać – tak na temat stanu zdrowia 21-latka mówił jego trener, Marco Rose.

Najnowsze informacje na temat Haalanda przekazali dziennikarze Bilda. Zdecydowanie nie są one optymistyczne dla Borussii Dortmund. W najgorszym scenariuszu, Norweg nie będzie do dyspozycji trenera aż do końca tego roku. Powrót 21-latka do pełni sprawność może zatem zająć dużo więcej czasu, niż spodziewano się na Signal Iduna Park.

Uaa. Dużo tych kontuzji jak na tak młodego piłkarza. https://t.co/EvDLwO66ha — Marcin Borzęcki (@m_borzecki) October 25, 2021

Haaland rywalizuje o koronę króla strzelców Bundesligi z Robertem Lewandowskim. Polak zdobył już dziesięć bramek i lideruje w tej klasyfikacji z przewagą jednego trafienia nad Norwegiem, któremu będzie prawdopodobnie bardzo trudno nawiązać wyrównaną rywalizację, jeżeli faktycznie nie zagra do końca tego roku.

