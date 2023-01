Gwiazdor zdobył piękną bramkę. Polak był bez szans!

PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham nie przestaje zachwycać. 19-latek łączony z największymi klubami na świecie zdobył bramkę w spotkaniu z Augsburgiem. Pomocnik Borussii Dortmund pokonał Rafała Gikiewicza kapitalnym uderzeniem z 16. metra.

Jude Bellingham otworzył wynik meczu z Augsburgiem

Anglik popisał się znakomitym trafieniem

Borussia wygrała 4:3 po niesamowicie emocjonującym spotkaniu

Bellingham znowu na ustach świata futbolu. Piękne trafienie!

Borussia Dortmund otworzyła wynik ligowego starcia z Augsburgiem w 29. minucie za sprawą fenomenalnej akcji swojej największej gwiazdy. Jude Bellingham otrzymał podanie od Karima Adeyemiego, zwiódł Arne Engelsa i zaskoczył Rafała Gikiewicza perfekcyjnym uderzeniem z 16. metra. Piłka wpadła do siatki tuż przy słupku – polski golkiper wyciągnął się jak struna, ale nie był w stanie zatrzymać tej próby.

29 | What a fabulous finish!!!#BVBFCA 1-0 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 22, 2023

W pierwszej połowie kibice zgromadzeni na Signal Iduna Park zobaczyli jeszcze trzy gole. w 40. minucie wyrównał Arne Maier, chwilę później Nico Schlotterbeck dał gospodarzom prowadzenie, a tuż przed przerwą do remisu doprowadził Ermedin Demirović. Po zmianie stron do siatki Gikiewicza w 75. minucie trafił Bynoe-Gittens, a już po kilkudziesięciu sekundach za sprawą Davida Coliny w Dortmundzie znowu ekipy dzieliły się punktami. Jednak już w następnej akcji dogranie Bellinghama wykorzystał Reyna i zapewnił BVB zwycięstwo. Dzięki tej wygranej ekipa Edina Terzicia awansowała na 6. lokatę, gwarantującą udział w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.