Bayern zdradza plany. Nowy trener priorytetem

Bayern stracił w piątek punkty

Klub nie obroni mistrzostwa Niemiec

Z Bayernem pożegnać ma się Thomas Tuchel

Bayern myśli o następcy Tuchela

Bayern Monachium znowu stracił punkty i zremisował 2:2 z Freiburgiem w wyjazdowym meczu 24. kolejki Bundesligi. Drużyna nie ma już w zasadzie żadnych szans na obronienie mistrzostwa Niemiec. Przesądzone jest już to, że w czerwcu odejdzie trener Thomas Tuchel.

Tak zresztą sugeruje dyrektor Bayernu, Max Eberl. Dziennikarze spytali go o przyszłość Joshuy Kimmicha, którego kontrakt wygasa latem 2025 roku. Działacz wyjaśnił, że najpierw musi się wyjaśnić przyszłość sztabu szkoleniowego.

– Oczywiście będziemy chcieli zasiąść z Kimmichem do rozmów. Teraz podstawowym pytaniem jest jednak to, kto będzie naszym szkoleniowcem w przyszłym sezonie. To jest pytanie jakim musimy się najpierw zająć. Najpierw wyjaśnimy sytuację związaną z trenerem, a potem dopiero potem będziemy myśleć o kontraktach zawodników – powiedział Eberl.