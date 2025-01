Bayern poczynił wielki progres. Kompany zatrzyma gwiazdę

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Davies coraz bliżej podpisania umowy z Bayernem Monachium

Bayern Monachium i saga z udziałem Alphonso Daviesa to jedna z najbardziej zwariowanych historii w ostatnich latach. Sytuacja ws. przyszłości Kanadyjczyka zmieniała się jak w kalejdoskopie. Raz bliżej podpisania kontraktu byli Bawarczycy, a innym razem wszystko wskazywało na transfer do Realu Madryt. Ostatecznie wygląda na to, że sprawa zbliża się do finalnego rozwiązania.

Najnowsze informacje przekazane przez Fabrizio Romano mówią o tym, że Bayern poczynił spory progres w rozmowach z piłkarzem. W ostatni piątek negocjacje na linii zawodnik – klub przebiegły na tyle dobrze, że lewy obrońca ma pozostać w klubie na następne lata.

Znany dziennikarz sugeruje, że w najbliższej przyszłości Bayern chce odbyć jeszcze jedną rundę rozmów. W trakcie mają zostać ustalone ostatnie szczegóły, a kontrakt ma zostać oficjalnie sfinalizowany. Jeśli doniesienia się sprawdzą, oznacza to, że Real Madryt przegrał walkę na rynku transferowym o pozyskanie wymarzonego celu Florentino Pereza.

W gronie zainteresowanych usługami Daviesa wymieniano również Manchester United. Natomiast zespół z Anglii nigdy nie zbliżył się ani do Realu Madryt, ani Bayernu Monachium. Kwestia przyszłości 24-latka tak naprawdę miała się rozstrzygnąć pomiędzy Los Blancos a Die Roten.

Davies w obecnym sezonie ma na swoim koncie 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył jednego gola i zaliczył trzy asysty. W Bundeslidze gra od stycznia 2019 roku, gdy został kupiony przez Bawarczyków z Vancouver Whitecaps za 14 mln euro.