Niemiecki Sport informuje, że Manuel Neuer i Thomas Mueller odbyli poniedziałkową sesję treningową z kolegami z Bayernu Monachium. Występ obu Niemców w sobotnim meczu z Bayerem Leverkusen nie jest pewny, ale nie jest też wykluczony.

Neuer i Mueller wracają do zdrowia

Dobre wieści dla fanów Bayernu Monachium napłynęły po poniedziałkowym treningu zespołu. Do gry niebawem wrócą bowiem dwaj liderzy Die Roten – Manuel Neuer oraz Thomas Mueller. 32-letni napastnik w ubiegły weekend uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Przez to nie wziął udziału w ostatnim starciu Bawarczyków z Eintrachtem Frankfurt (1:0). Niemieckie media uważają, że może on zagrać już w sobotę z Bayerem Leverkusen, choć ostateczną decyzję podejmie Julian Nagelsmann.

Za Neuerem dłuższa nieobecność i powstała z poważniejszego powodu. Golkiper na początku lutego przeszedł operację kolana. Przez nią opuścił aż cztery starcia Die Roten – trzy w lidze i jedno w Lidze Mistrzów. Jego miejsce w składzie przejął Sven Ulreich, który puścił w tych meczach cztery trafienia rywali.

Nie wiadomo jednak, czy bramkarz wystąpi już przeciwko Aptekarzom. Tak uważa Bild, ale Sky Sports skłania się ku temu, że weteran powróci dopiero na rewanżowe starcie z RB Salzburg w Lidze Mistrzów. Tak czy owak, mistrzowie Niemiec niebawem odzyskają dwa niezwykle ważne ogniwa.

Starcie Die Roten z Bayerem Leverkusen rozpocznie się w sobotę o godzinie 15:30.

