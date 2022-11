Pressfocus Na zdjęciu: Eric Maxim Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting prezentuje świetną formę strzelecką. Bayern ma to na uwadze. Mistrz Niemiec może przedłużyć kontrakt Kameruńczyka.

Jednym z odkryć w drużynie Juliana Nagelsmanna jest Eric Maxim Choupo-Moting

Kameruńczyk prawdopodobnie zapracował sobie na nowy kontrakt

Aktualna umowa 33-latka wygasa 1 lipca 2023 roku

Bayern zaplanował rozmowy ze swoją nową gwiazdą

Na początku sezonu Bayern odczuwał to, że w klub opuścił Robert Lewandowski. Teraz mistrz Niemiec to maszyna do wygrywania, która często gromi przeciwnika. Monachijczycy zachwycają między innymi dlatego, że w świetnej formie jest Eric Maxim Choupo-Moting. Kameruńczyk może pochwalić się jedenastoma trafieniami i trzema asystami.

33-latek złapał formę w bardzo dobrym momencie, ponieważ jego kontrakt z Bayernem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2023 roku. Mistrz Niemiec początkowo nie planował się spieszyć się z rozmowami o ich przedłużeniu. Sytuacja się zmieniła, ponieważ monachijczycy mają świadomość, że ich napastnik może chcieć spróbować zagrać w innej lidze na finiszu swojej kariery. Wobec tego klub przyśpieszy temat nowej umowy dla 33-latka.

– Skontaktowałem się z jego agentem. Spotkamy się w odpowiedniej chwili i o tym porozmawiamy. Teraz mamy trochę czasu i próbujemy znaleźć rozwiązanie. Mam nadzieję, że jest to możliwe – przekonywał Hasan Salihamidžić, dyrektor sportowy Bayernu. Głos w tej sprawie zabrał też napastnik. – Mamy za sobą kolejny udany mecz, teraz wielkimi krokami nadchodzą mistrzostwa świata. Następnie zobaczymy, co się stanie w tej sprawie – powiedział Choupo-Moting.

