Bayern Monachium przedłużył kontrakt z bramkarzem

Alexander Nubel jest zawodnikiem Bayernu Monachium

Bramkarz przebywa na wypożyczeniu w VfB Stuttgart

Niemiec przedłużył umowę z Bayernem do 2029 roku, przez dwa kolejne sezony pozostanie także w Stuttgarcie

Bayern i Stuttgart z porozumieniem w kwestii bramkarza

Alexander Nubel od kilku sezonów pozostaje zawodnikiem Bayernu Monachium, jednak nie zagrzał on sobie miejsca w składzie Bawarczyków. Był już wypożyczany do AS Monaco, gdzie przebywał dwa lata, a obecny sezon spędza w barwach VfB Stuttgart. W barwach tego klubu prezentuje on znakomitą formę, będąc jednym z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze.

Mimo tego, że Nubel od dawna nie jest występuje w Bayernie, klub zdecydował się przedłużyć umowę z bramkarzem aż do 2029 roku. Ponadto Bayern doszedł do porozumienia ze Stuttgartem, gdzie golkiper spędzi jeszcze dwa sezony na wypożyczeniu. Po jego zakończeniu być może zajmie on miejsce Manuela Neuera.

– Jestem bardzo zadowolony z zaufania, jakim darzy mnie Bayern. Jednocześnie pozostaję naprawdę szczęśliwy w Stuttgarcie, gdzie chciałbym osiągać kolejne sukcesy – powiedział Nubel za pośrednictwem oficjalnej strony klubu.

– Cieszymy się z przedłużenia współpracy z Alexandrem. W ostatnich latach poczynił wielki progres, jest jednym z najlepszych golkiperów w Niemczech. Wciąż będzie związany z Bayernem, a także może kontynuować swoją przygodę w Stuttgarcie. Jeśli chodzi o bramkarzy, znajdujemy się w znakomitej pozycji pod kątem przyszłości – dodał dyrektor sportowy klubu, Max Eberl.