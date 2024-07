Bayern ma duży problem! Nowy nabytek z poważną kontuzją

Bayern Monachium nie zaliczy niedzieli do udanych. Bawarczycy zremisowali w sparingu z czwartoligowcem, a na dodatek jeden z letnich transferów w tym meczu doznał poważnej kontuzji.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Hiroki Ito

Bayern bez obrońcy przez kilka tygodni

Bayern Monachium przygotowuje się do sezonu 2024/25. Die Roten mają za sobą już dwa mecze towarzyskie. W pierwszym z nich wysoko pokonali Rottach-Egern (14:1), natomiast w drugim nie zdołali pokonać czwartoligowego 1. FC Düren. Chociaż na murawie pojawili się między innymi Leon Goretzka, Mathys Tel, Eric Dier, Raphael Guerreiro czy Serge Gnabry, Bawarczycy nie przechylili szali na swoją korzyść.

Remis w starciu z tak nisko notowanym rywalem to jedna z dwóch negatywnych wiadomości, jakie otrzymali kibice monachijczyków w niedzielne popołudnie. Już w 20. minucie boisko opuścił Hiroki Ito. Japończyk, sprowadzony w letnim okienku doznał kontuzji, która wykluczyła go z gry. Zastąpił go 18-letni Adam Aznou.

Po meczu okazało się, że uraz 25-latka pozyskanego z VfB Stuttgart jest poważny. Obrońca doznał złamania kości śródstopia i będzie pauzował co najmniej kilka tygodni. – To oczywiście bardzo gorzkie wieśći. Zapewnimy Hirokiemu najlepsze wsparcie, aby jak najszybciej wrócił w pełni sprawny na boisko – powiedział Max Eberl, dyrektor sportowy Die Roten.

