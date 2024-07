Bayern zatrzymany przez 4-ligowca. Na murawie… 21-krotny reprezentant Polski

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: 1.FC Düren - Bayern Monachium

Bayern remisuje w sparingu. Dyrektorem rywala były reprezentant Polski

Niedzielne spotkanie 1.FC Düren – Bayern Monachium ma dosyć ciekawą genezę. W październiku 2020 roku, a więc okresie pandemii, ekipa z Nadrenii Północnej-Westfalii trafiła na Bawarczyków w 1/32 finału Pucharu Niemiec. Mecz wyjątkowo został rozegrany na Allianz Arena, ale tej zmiany dokonano z przyszłą korzyścią dla niżej notowanej drużyny. Die Roten obiecali Düren mecz towarzyski.

Ostatecznie do tego pojedynku doszło w okresie przygotowawczym ekipy Vincenta Kompany’ego do sezonu 2024/25. Bayern rozpoczął od wysokiego zwycięstwa z Rottach-Egern – monachijczycy wygrali aż 14:1. Cztery dni później niemiecki gigant strzelił tylko jednego gola i zremisował z czwartoligowym 1.FC Düren. W 40. minucie do siatki Svena Ulreicha trafił Rafael Garcia, natomiast w 69. minucie wyrównał Nestory Irankunda.

1.FC Düren – Bayern Monachium: Eric Dier i Adam Matuszczyk. Źródło: ddp media GmbH / Alamy

Na murawie w składzie Bayernu pojawili się tacy piłkarze jak Hiroki Ito, Kim Min-Jae, Josip Stanisić, Raphael Guerreiro, Eric Dier, Sacha Boey, Bryan Zaragoza, Mathys Tel, Noussair Mazraoui, Aleksandar Pavlović i Serge Gnabry. Natomiast w szeregach gospodarzy zobaczyliśmy… Adama Matuszczyka. 21-krotny reprezentant Polski jest dyrektorem sportowym Düren.