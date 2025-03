Damian Sylwestrzak poprowadzi mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Damian Sylwestrzak

Sylwestrzak sędzią meczu San Marino – Rumunia

W piątek (21 marca) rozpoczęły się eliminacje Mistrzostw Świata 2026 w strefie europejskiej. Jak na razie polscy kibice mogli oglądać w akcji tylko reprezentację Polski, ale już niebawem będą mogli również śledzić poczynania arbitrów z naszego kraju.

UEFA opublikowała rozpiskę sędziów na kolejne mecze w ramach walki o bilet na mundial. Wiadomo już, że w poniedziałek (24 marca) jedno ze spotkań poprowadzi nasz rodak. Decyzją europejskiej federacji Damian Sylwestrzak został wybrany na rozjemcę meczu San Marino – Rumunia. Dla 33-latka to kolejna nominacja na arenie międzynarodowej. Wcześniej sędziował m.in. w Lidze Narodów.

W tym sezonie na swoim koncie ma takie spotkania jak Słowacja – Azerbejdżan czy Islandia – Turcja. Ponadto regularnie czuwał nad przebiegiem zawodów w Lidze Europy, gdzie trzykrotnie wybierano go do prowadzenia meczu. Co ciekawe w styczniu zaliczył jedno spotkanie w lidze cypryjskiej, gdzie był rozjemcą starcia Aris Limassol – Pafos FC.

Podczas meczu San Marino – Rumunia w pracy pomagać mu będzie polski zespół. Na sędziów liniowych wybrano Pawła Sokolnickiego i Adama Karasewicza. Arbitrem technicznym będzie Łukasz Kuźma, a za VAR odpowiadać będą Wojciech Myć i Piotr Lasyk.

Mecz San Marino – Rumunia w ramach 2. kolejki grupy H eliminacji Mistrzostw Świata 2026 odbędzie się w poniedziałek (24 marca). Początek rywalizacji na stadionie Olimpico di Serravalle o godzinie 20:45.