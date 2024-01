Newcastle szuka wzmocnień. Na radarze gracz Nottingham

IMAGO / Gareth Evans / News Images Na zdjęciu: Morgan Gibbs-White

Morgan Gibbs-White znalazł się na celowniku Newcastle United

Przyjście Anglika na St James’s Park jest zależne od Calluma Wilsona

24-latek bowiem jest postrzegany jako następca doświadczonego napastnika

Newcastle United ma na celowniku Morgana Gibbsa-White’a

Newcastle United może zabrać się do pracy na rynku transferowym pod koniec okienka. “Sroki” wciąż szukają nowego klubu dla Calluma Wilsona. Bardzo możliwe, że jeszcze w styczniu Anglik zmieni barwy. Jeśli tak by się stało, to klub będzie w ostatnich dniach poszukiwał zawodnika, który zastąpi tego napastnika.

Dziennikarze “Football Insider” dotarli do informacji nt. następcy Calluma Wilsona. Otóż Newcastle United postrzega w nim Morgana Gibbsa-White’a. Anglik faktycznie może zmienić barwy klubowe, ale tylko jeśli Nottingham Forest otrzyma optymalną ofertę.

Morgan Gibbs-White w obecnie trwającej kampanii Premier League rozegrał 20 spotkań. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców oraz zaliczyć trzy asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia 24-latka na 40 milionów euro.

