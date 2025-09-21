Matty Cash strzelił gola w Premier League. Co za petarda [WIDEO]

Matty Cash zdobył fantastyczną bramkę w barwach Aston Villi w Premier League. Drużyna reprezentanta Polski zremisowała z Sunderlandem (1:1) w 5. kolejce.

Znakomite trafienie Matty’ego Casha w Anglii!

Matty Cash we wrześniu został powołany do reprezentacji Polski na mecze eliminacji mistrzostw świata 2026. Prawy obrońca Aston Villi najpierw zdobył bramkę w starciu z Holandią w Rotterdamie, a następnie wpisał się na listę strzelców w spotkaniu z Finlandią w Chorzowie. Świetną formę 28-latek prezentuje także na boiskach Premier League.

W niedzielnym meczu Sunderland – Aston Villa na Stadium of Light Cash wyszedł w podstawowym składzie. Gospodarze od 33. minuty grali w osłabieniu, ale mimo przewagi liczebnej Aston Villa nie zdołała długo prowadzić. Dopiero w 67. minucie Boubacar Kamara zagrał piłkę do reprezentanta Polski, a ten fenomenalnym uderzeniem zza pola karnego wpakował futbolówkę do siatki. Było to pierwsze ligowe trafienie prawego obrońcy w tym sezonie.

𝐌𝐀𝐓𝐓𝐘 𝐂𝐀𝐒𝐇! 𝐀𝐋𝐄𝐙̇ 𝐁𝐑𝐀𝐌𝐊𝐀! 😍



Polak z fantastycznym trafieniem w meczu z Sunderlandem 🔥



Cash i spółka nie utrzymali prowadzenia, ponieważ w 76. minucie do remisu doprowadził Wilson Isidor po asyście Granita Xhaki. Mecz na obiekcie beniaminka zakończył się podziałem punktów (1:1). Łącznie Matty Cash w barwach Aston Villi zdobył 11 bramek w 186 rozegranych meczach. Reprezentant Polski rozgrywa już szósty sezon w barwach Aston Villi. W trakcie kariery reprezentował także barwy Nottingham Forest.