Manchester United może pozbyć się Maguire’a. Poważne zainteresowanie

Manchester United jeszcze tego lata może zakończyć współpracę z Harrym Maguirem. Jak się okazuje, Anglika chcą Al-Nassr i Al-Ahli. Saudyjczycy rozważają złożenie oferty transferowej - donosi "CaughtOffside".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire wyląduje w Arabii Saudyjskiej?

Manchester United w letnim okienku przeszedł sporą przebudowę. Czerwone Diabły pozyskały wielu interesujących zawodników. Na papierze najciekawiej zapowiada się przyjście Bryana Mbeumo, który już zdążył pokazać się na Old Trafford z bardzo dobrej strony. Angielskie kluby już nie mogą dokonywać transferów przychodzących. Jednak wciąż inne kraje mają u siebie otwarte okienko.

Z informacji przekazanych przez „CaughtOffside” dowiadujemy się, że Manchester United wciąż może uszczuplić kadrę. Otóż tego lata jeszcze Harry Maguire może opuścić drużynę prowadzoną przez Rubena Amorima. Mówiło się o tym już od jakiegoś czasu. Przyszłość reprezentanta Anglii może być pisana w Arabii Saudyjskiej. Defensor znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań zarówno Al-Nassr jak i Al-Ahli.

Wspomniane źródło zaznacza, że wkrótce Manchester United może otrzymać ofertę za Harry’ego Maguire’a. Saudyjczycy rozważają złożenie propozycji, które mają wynosić około 15 milionów euro. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły zdecydują się na rozstanie z Anglikiem. Warto podkreślić, że zawodnik z dobrej strony prezentuje się, odkąd trenerem jest Ruben Amorim.

Harry Maguire jest zawodnikiem Manchester United od 2019 roku. Dotychczas angielski defensor rozegrał 249 spotkań w koszulce Czerwonych Diabłów. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 16 trafień, a także osiem asyst.