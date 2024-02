IMAGO / NurPhoto / Mateusz Birecki Na zdjęciu: David Balda

Śląsk Wrocław to prawdziwa sensacja tego sezonu Ekstraklasy

Stoją za tym m.in. dobre transfery

O dalszych planach w tej kwestii poinformował David Balda

Cele wyznaczone

Śląsk Wrocław na inaugurację rundy wiosennej w PKO Ekstraklasie przegrał w hicie kolejki z Pogonią Szczecin. Lider tabeli zaprezentował się mimo wszystko całkiem nieźle. Jednak w ostatnim czasie głośniej niż o sportowej sytuacji wrocławian mówi się o Davidzie Baldzie i jego często dość kontrowersyjnych wypowiedziach. Tym razem jednak dyrektor Śląska poinformował o kwestiach stricte merytorycznych, w temacie dalszych planów klubu na kolejne transfery w lecie.

Okno transferowe zimowe jeszcze się nie zamknęło, ale my już myślimy o kolejnych oknach transferowych.



Plan scoutingu do końca sezonu jest gotowy: Data Scouting, Video Scouting, Live Scouting – Dokładnie w takiej kolejności.



Kierunki Live scoutingu do końca sezonu – gdzie… — David Balda (@directorbalda) February 14, 2024

– Kierunki Live scoutingu do końca sezonu – gdzie wysyłamy naszych scoutów na mecze na żywo: Ekstraklasa + I. Liga – Priorytet jak zawsze. 2. Bundesliga – 3. Liga, U19 Bundesliga – Liga podobna do naszej pod względem taktyki, fizyczności i intensywności. Serie B, Serie C, Primavera – Dużo Polaków. Hiszpania 2. Liga + 3. Liga – Wyjątkowość w ofensywie – napisał na Twitterze dyrektor Balda informując o przygotowaniach do letnich wzmocnień.

