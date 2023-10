Fornalik walczy o konkretnego piłkarza. “Robię wszystko”

IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Zagłębie powalczy o ten transfer? Fornalik jest zdecydowany

Zagłębie Lubin to szósta siła Ekstraklasy. Swoją cegiełkę do tak dobrej lokaty dołożył Sergiy Buletsa, czyli 24-letni ukraiński pomocnik, który trafił do Polski ze swojej ojczyzny na zasadzie wypożyczenia z Dynama Kijów. Dorobek piłkarza to gol i trzy asysty. Zatrzymać piłkarza na dłużej niż rok chce Waldemar Fornalik.

– Pod względem sportowym może stać się liderem zespołu. Pamiętajmy, że to młody człowiek, wywodzący się z narodu, który teraz wiele przechodzi. Może dlatego czasami myślami jest przy swoich najbliższych, ale to chłopak skoncentrowany na grze i treningu, i chce się rozwijać – przekonuje opiekun drużyny z Lubina.

– Ma kontrakt z nami do końca sezonu, ale robię wszystko, żeby klub zatrzymał go na dłużej – ujawnił Waldemar Fornalik w rozmowie z Super Expressem.

