Alejandro Balde zrobił ważny krok w kierunku powrotu do gry. Sport.es donosi, że defensor FC Barcelony wznowił treningi na boisku, a jego rehabilitacja przebiega pomyślnie.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde

Dobre wieści dla Barcelony ws. stanu zdrowia Balde

Gavi, Alejandro Balde i Frenkie de Jong to trzej zawodnicy FC Barcelony, którzy nie wrócą na boisko w obecnym sezonie. Zarówno Gavi, jak i Balde nie wezmą również udziału w Euro 2024 w Niemczech. Sport.es twierdzi jednak, że pomimo kontuzji, Luis de la Fuente, selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, rozważa, by Gavi odwiedził drużynę narodową podczas mistrzostw, wspierając swoich kolegów z zespołu.

Alejandro Balde we wtorek zrobił kolejny krok w procesie rekonwalescencji po operacji ścięgna uda, której poddał się na początku 2024 roku. Lewy obrońca Barcelony trenował na boisku, co jest dobrym znakiem, że jego powrót do zdrowia przebiega pomyślnie.

Balde zakończy sezon 2023/24 z dorobkiem jednego gola i jednej asysty w 28 rozegranych meczach. Jest on uważany za kluczowy element planów Xaviego na przyszły sezon. Mimo trudnej sytuacji finansowej klubu, Balde jest jednym z niewielu zawodników, których Blaugrana nie zamierza sprzedawać. Był fundamentalnym graczem w sezonie 2022/23 i jego brak był mocno odczuwalny, gdy doznał kontuzji pod koniec stycznia.

Balde, Gavi i de Jong muszą teraz skoncentrować się na powrocie do pełnej sprawności, aby być gotowymi na wyzwania kolejnego sezonu. Tymczasem Barcelona kontynuuje swoje przygotowania do nadchodzących rozgrywek, starając się zabezpieczyć przyszłość zespołu poprzez strategiczne wzmocnienia i odbudowę formy kluczowych graczy.

