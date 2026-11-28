Zdjęcie kontekstowe: Paris Saint-Germain – AS Roma, Liga Mistrzów UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka — Franco Arland / getty Na zdjęciu: Paris Saint-Germain – AS Roma, Liga Mistrzów UEFA 2026/27, faza ligowa, 5. kolejka

Roma wraca do Serie A. Jakie możliwości mają trenerzy?

Po środowym remisie 2:2 z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów Roma wraca do ligowej rywalizacji. Zespół Gian Piero Gasperiniego podejmie Monzę, która ostatnio pokonała Fiorentinę 3:0. Dwa gole w tym spotkaniu strzelił Gustavo Varela, a jedno trafienie dołożył Jay Robinson. Obaj mogą ponownie znaleźć się w wyjściowym składzie drużyny Ivana Juricia.

Gasperini najpewniej nie będzie mógł skorzystać z Lorenzo Pellegriniego i Devyne’a Renscha. Obaj leczą urazy uda, a ich powrotu można spodziewać się na początku grudnia. Niepewny pozostaje także udział Muhammeda S. Baha, który zmaga się z urazem kolana.

W kadrze Monzy niedostępni pozostają Michael Folorunsho i Yvan Maye. Pierwszy leczy kontuzję łydki i może wrócić na boisko na początku grudnia. Drugi wznowił już treningi po problemach zdrowotnych, ale wciąż nie jest gotowy do gry. Pod znakiem zapytania stoi również występ Cyrila Ngongego, któremu dokuczają dolegliwości fizyczne.

Jurić przed spotkaniem odniósł się także do rywalizacji Demby Thiama z Noelem Törnqvistem. Trener Monzy nie wskazał stałego numeru jeden.

– Aby grać, muszą być w pełni gotowi, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Na razie nie ustaliłem jasnej hierarchii: czasem zagra jeden, czasem drugi – powiedział Jurić na konferencji prasowej.

Przewidywane składy na mecz Roma – Monza

Obie drużyny mogą rozpocząć spotkanie w ustawieniu 3-4-2-1. W Romie za plecami Donyella Malena najpewniej zagrają Paulo Dybala i Matías Soulé. Poniższe jedenastki nie są jeszcze potwierdzone.

Występ Thiama pozostaje niepewny ze względu na informacje o możliwym zawieszeniu za żółte kartki. Deklaracja Juricia o otwartej rywalizacji bramkarzy nie przesądza o występie Thiama przeciwko Romie.

Ebenezer Akinsanmiro również nie ma zagwarantowanego miejsca na boisku. Jurić wspomniał o jego urazie i wyraził nadzieję, że będzie mógł z niego skorzystać. Szkoleniowiec wskazał go jako alternatywę dla Ngongego i Andrei Colpaniego, choć w nieco innej interpretacji tej roli. W ocenie trenera Akinsanmiro może pomóc w podwajaniu krycia i utrzymaniu zwartości zespołu, a wejściami w ofensywę uwalniać przestrzeń partnerom.

Roma (3-4-2-1): Mile Svilar – Mario Hermoso, Evan Ndicka, Gianluca Mancini – Manu Koné, Bryan Cristante, Emanuele Lulli, Wesley Franca – Paulo Dybala, Matías Soulé – Donyell Malen.

Monza (3-4-2-1): Demba Thiam (występ niepewny) – Andrea Carboni, Saba Goglichidze, Eddy Kouadio – Ricardo Mangas, Matteo Pessina, Ebenezer Akinsanmiro, Samuele Birindelli – Jay Robinson, Dany Mota – Gustavo Varela.

Spotkanie na Stadio Olimpico w Rzymie zaplanowano na niedzielę, 29 listopada. Początek o godz. 18:00 czasu polskiego (CET).