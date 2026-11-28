30.08.2026, piłka nożna, 1. liga, 1. Bundesliga, sezon 2026/2027, 1. kolejka, FC Augsburg – Schalke 04. Trener główny Schalke 04 Miron Muslic oraz trener główny FC Augsburg Manuel Baum witają się. — dpa, dpa picture alliance / alamy Na zdjęciu: 30.08.2026, piłka nożna, 1. liga, 1. Bundesliga, sezon 2026/2027, 1. kolejka, FC Augsburg – Schalke 04. Trener główny Schalke 04 Miron Muslic oraz trener główny FC Augsburg Manuel Baum witają się.

Hoffenheim wraca do Bundesligi po zwycięstwie w Europie

Mecz Hoffenheim z Augsburgiem zaplanowano na niedzielę, 29 listopada, o godzinie 17:30 czasu polskiego na SNP Arenie w Sinsheim. Drużyna Christiana Ilzera wraca do ligowej rywalizacji po czwartkowym zwycięstwie nad Sturmem Graz, ale w poprzednim występie w Bundeslidze przegrała z Eintrachtem Frankfurt 0:1.

W Lidze Europy Hoffenheim wygrało 3:1, choć od 43. minuty przegrywało po trafieniu Oumara Diakité. Adam Hložek wyrównał w 72. minucie, Bambasé Conté dał prowadzenie w 80., a Max Moerstedt ustalił wynik w 90. minucie. Przy pierwszym i trzecim golu asystował Andrej Kramarić.

Augsburg również ma za sobą zwycięstwo 3:1. W ligowym spotkaniu z Mainz 05 z 22 listopada dwukrotnie trafił Michael Gregoritsch – w 19. i 48. minucie. Bramkę w 36. minucie dołożył Abdulay Juma Bah, a rywale odpowiedzieli w 51. minucie. Zespół Manuela Bauma oddał 17 strzałów przy sześciu próbach Mainz. Wskaźnik goli oczekiwanych Augsburga wyniósł 2,15 wobec 0,72 przeciwnika.

Według Sports Mole Baum nie poprowadzi Augsburga z ławki w Sinsheim z powodu czerwonej kartki za opóźnianie gry podczas meczu z Mainz. Obowiązki na ławce mają podzielić jego asystenci: Alexander Frankenberger, Frank Fröhling i Felix Kling.

Po stronie gospodarzy zabraknie Ozana Kabaka, który pauzuje z powodu czerwonej kartki. Niepewny pozostaje natomiast występ Woutera Burgera.

W tabeli Bundesligi Augsburg zajmuje 13. miejsce, a Hoffenheim plasuje się tuż za nim. Obie drużyny mają po 12 punktów po dziesięciu rozegranych spotkaniach.